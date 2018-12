HG-Coach Fehrenbach: Spielvorgaben haben nicht funktioniert

Admir Kalabic, HSV-Trainer: Wir haben den Sieg in unserer Situation ein bisschen mehr gewollt und größtenteils Lösungen für die taktischen Vorgaben der HG gehabt. Am Schluss kam uns zu gute, dass die HG-Abwehr in der Mitte aufgemacht hatte und wir das bei unseren schwindenden Kräften nutzen konnten. Davor hatte ich etwas Angst. Außerdem hatten wir mit Robbie den besseren Torwart.

Frederik Fehrenbach, HG-II–Trainer: Unglücklich sprang der Ball zum 24:24 bei unserem Torwart Michael von der Ferse noch ins Tor nd dann leisteten wir uns drei unkontrollierte Würfe mitten auf den Kasten von Sowden. Die Wurfausbeute war heute ohnehin miserabel. Außerdem haben generell viele der Spielvorgaben nicht richtig funktioniert.

Christoph Lahme, Co-Trainer HG II: Wenn wir mehr als zehn Minuten gut Handball gespielt hätten, hätten wir gewonnen. mj

