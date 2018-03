Anzeige

Darüber war der Coach dann auch etwas enttäuscht: „Wir haben uns so akribisch vorbereitet und sind dann bei Spielbeginn nicht ganz bei der Sache. Wir haben die Abwehr nicht in Bewegung gebracht und uns dann unvorbereitete Würfe genommen. Wir hatten auch in Überzahl, beim Sieben-gegen-Sechs nicht die Qualität, das spielerisch zu lösen.“

Dass wieder – anhaltend oder kurzfristig – Akteure seines Kaders ausfielen (diesmal unter anderem Simon Förch, Lino Messerschmidt, Kevin Suschlik und Justus Mehl), zählt für ihn nicht: „Ich beklage mich nicht über fehlende Spieler, das hatten und haben andere auch.“ Die Lücken füllten Hamza Hakic und Valentin Demel aus der Badenliga- Mannschaft.

HC-Trainer Matthias Heineke wirkte indes erleichtert. „Nach den anderen Ergebnissen vom Samstag waren wir im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck geraten. Gegen die HG ist es immer schwierig, eine Partie vorzubereiten. Aber dann wurde das, was wir uns erarbeitet hatten, richtig gut umgesetzt. 50 Minuten lang war das eine runde Sache.“ Er musste aber auch einräumen, dass der Oppenweiler/Backnanger Angriffsmotor gegen Ende ins Stottern geraten war. „Ab der 53. Minute, nach unserem 27. und letzten Tor haben wir es noch über die Zeit gebracht.“

HG: Gabel, Unser; Barthelmeß, Jansen (2), Rudolf (6), Hakic, Zipf (1), L. Sauer (4), Krämer, Demel, A. Sauer (2), Fendrich (1), Körner (2), Hideg (6/1).

