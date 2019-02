HG feiert endlich den ersten Heimsieg

Endlich ist er da, er war regelrecht herbeigefleht worden: Der erste Heimsieg dieser Saison für die Jugend-Bundesliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen ist unter Dach und Fach. Im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde der TV Großwallstadt (vormals Fünfter der Staffel Mitte) mit 30:28 bezwungen, doch danach hatte es zur Pause (10:16) und einige Zeit danach nicht ausgesehen.

Schon der Start war extrem fehlerbelastet – beidseitig. Aber der TVG hatte zunächst ein paar Missgeschicke weniger auf seiner Strichliste. Die Franken operierten mit einer weit vorgezogenen Spitze gegen HG-Spielmacher Steven Beck. Die HG bemühte sich mit einer konventionellen 6:0-Formation, die körperlich überlegenen Gäste zu stoppen. Doch aus den ersten zwölf Angriffen resultierten nur vier Tore, Großwallstadt schaffte acht. Das Oftersheim/Schwetzinger Trainergespann Daniel Müller und Thomas Herr hatte Gesprächsbedarf angemeldet. Doch besser wurde die Partie noch nicht, nur baute der TVG nun mehr Mist. Mit der Einwechslung von Julian Hörner und später des B-Jugendlichen Leon Haase kam dafür zunehmend mehr Schwung in die HG-Angriffsbemühungen (8:10/22.).

Für die Zeit nach der Pause wurde den HG-Jungs nun eine wild aussehende 3:3-Deckung vorgegeben. Außerdem setzte vorne nun auch Raoul Seidenfuß immer mehr Akzente. Aber es dauerte eine Weile, bis diese Maßnahme ihre Wirkung zeigte (20:24) Derweil mutierte Keeper Frederik Fauerbach zum Konter- und Siebenmeterkiller. Als die Aufholjagd dann einsetzte, fühlte sich die heimische Seite öfter krass benachteiligt. Aber die Mannschaft ließ sich davon kaum beirren.

Julian Hörner abgezockt

Mit einer Auszeit beim 23:24 (52.) wurden sie auf den Schlussspurt eingestellt. Beck bestimmte jetzt nicht nur das Angriffsgeschehen, sondern glich mit 25:25 aus. Derweil markierte Haase in Unterzahl mit einem Solo die erste Führung, ließ auch das 27:26 folgen. Beck war bei seiner Rückkehr gleich in Manndeckung genommen worden, baute aber den Vorsprung auf 28:26 aus, Hörner legte zum 29:27 nach (59.). Dieses Spiel wollten die HGler nicht mehr hergeben. Abgezockt setzte Hörner Jan Zecevic am Kreis in Szene, der den Endstand besorgte.

„In der ersten Hälfte haben wir noch zu viele Fehler gemacht, Fehler, die wir eigentlich abstellen wollten“, erklärte Müller später. „Aber jeder hat immer an den Sieg geglaubt. Das war großartig. Mit der 3:3-Deckung haben wir Großwallstadt dann unter Druck gesetzt und verunsichert und vorne haben unsere Spieler wechselnd die Verantwortung übernommen. Und hinten stand ja Freddy im Tor.“

HG: Fauerbach, Steinbach; J. Hörner (12/5), Beck (3), Folz (1), Brand (1), Kruse, B. Hörner, Zezevic (4), Clarius (2), Haase (3), Thüre, Seidenfuß (4). mj

