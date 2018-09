HG-Frauen für Aufholjagd belohnt

Die Handball-Badenliga-Spielerinnen der SG Oftersheim/Schwetzingen sind in ihre zweite Badenliga-Saison mit einem 29:24-(12:16)-Sieg beim TSV Rintheim gestartet. Nach dem 9:9 war der Widerstand der Karlsruherinnen gebrochen.

Der Gegner war kein Unbekannter. Der TSV Rintheim sicherte sich in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Verbandsliga und stieg somit in die Badenliga auf.

Die TSV-Damen taten sich mit der gegnerischen Abwehr schwer, weshalb es nach sieben Minuten bereits 1:4 für die HG-Damen stand. Doch dann kamen auch Rintheim besser ins Spiel und markierte drei schnelle Treffer (4:4, 10.). In dieser Phase vergaben die Gäste viele Torchancen und musste zulassen, dass Rintheim mit 9:7 in Führung ging. Die HG-Damen fingen sich wieder, der TSV verlor etliche Bälle, was die Kontrahenten nutzten (12:16).

TSV bleibt hartnäckig

Nach der Halbzeitpause kam Rintheim noch mal auf drei Tore ran (14:17). Die HG-Damen bekamen jedoch das Spiel immer besser in den Griff und erarbeiteten sich zwischenzeitlich einen Acht-Tore-Vorsprung. Die TSV blieb hartnäckig und verkürzte den Abstand am Ende auf fünf Treffer beim 29:24-Sieg für die HG, die damit im ersten Spiel ihren ersten Erfolg feierte. Auch das Trainergespann war sichtlich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. „Insgesamt war es ein gutes erstes Spiel. Man sah viele positive Ansätze. Aber man konnte auch sehen, dass noch nicht alle Abläufe automatisiert sind“, so Coach Al Shawani nach dem Spiel.

HG: Stan, Göbel; Kubach (1), N.-M. Münch (1), Peglow (3), Braun (2), Brückner (3), Gölitz (6), Ullrich (1), Barthelmeß (1), Bosse (4/3), Wartenberg, Carmona (5), Kolb (2). zg

