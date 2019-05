HG-Freikarten sichern

Für die HG-Handballer steht am Spargelsamstag das Saisonfinale in der 3. Liga an. Gegner in der Nordstadthalle ist der HSC Coburg II. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Im Anschluss gilt es wieder, den von den HG-Fans gewählten Spieler des Jahres auszuzeichnen und auch den einen oder anderen Akteur zu verabschieden. Und die Jahresgewinner des HG-Tippspiels werden ermittelt, die attraktive Preise, unter anderem von Medienpartner Schwetzinger Zeitung, gewinnen können.

Wer beim Saisonabschluss kostenlos dabei sein will, kommt im Verlauf des Spargelsamstags zum HG-Stand auf den Schlossplatz, wo die Handballer verschiedene Speisen anbieten. Wer mit HG-rotem Oberteil erscheint, erhält dann zwei Eintrittskarten für das Spiel am Abend. hg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.05.2019