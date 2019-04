HG gastiert beim Topteam der Rückrunde

Wie schon gegen Eisenach soll die Auswärtsreise der Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen nach Leipzig nicht zu einer Kaffee- und Ausflugsfahrt geraten. Sonst dürfte die Rückfahrt nach dieser Begegnung (Sonntag, 15 Uhr) nicht allzu lustig werden. Und eigentlich treten die Kurpfälzer in Sachsen auch mit der höheren Tabellenplatzierung an, aber die Landeshauptstädter durften nicht erst zuletzt doch ein paar Erfolge vermelden, die ihnen den sicheren Klassenerhalt bescherten.

Denn seit dem Hinspiel Anfang Dezember in Schwetzingen (29:27) wurde die SG Leipzig II (als SG LVB Leipzig als mitteldeutscher Meister aufgestiegen) ausschließlich von den beiden Führenden Eisenach und Nußloch bezwungen – auswärts. Das bringt locker den zweiten Platz in der Rückrundenwertung ein, eine klare Leistungssteigerung des Halbzeitschlusslichtes.

„Wir sind hoch motiviert“

Derlei Statistik interessiert HG-Kapitän Lino Messerschmidt nur wenig. Schließlich muss sich Oftersheim/Schwetzingen mit seiner Serie auch nicht verstecken. Sieben der letzten acht Begegnungen wurde außer jener in Eisenach gewonnen. Der Kreisläufer bringt die Gründe, warum er und seine Mitstreiter weiter erfolgreich spielen wollen auf einen Nenner: „Wir sind auf jeden Fall noch hoch motiviert, denn wir wollen mindestens den sechsten Platz holen, um im DHB-Pokal spielen zu dürfen. Außerdem werden wir die Sache auch sehr konzentriert angehen, um möglichst verletzungsfrei zum letzten Spiel antreten zu können und dann auch so in die Pause zu gehen.“ Und dann bleibt noch ein Aspekt übrig: „Natürlich ist die Rückfahrt viel schöner, wenn wir vorher gewonnen haben.“ mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019