HG II bis zum 21:21 noch auf Augenhöhe

Die HG Oftersheim/Schwetzingen II unterlag nicht unerwartet beim Badenliga-Spitzenteam des TSV Birkenau, wehrte sich aber lange erfolgreich und tapfer. Die 25:30 (13:13)-Niederlage liest sich drastischer, als sie tatsächlich war. Denn bis zum 21:21 (45.) war alles noch möglich. Ein paar handballerische Patzer brachten das 25:21 und Fehrenbach war taktisch gesehen gezwungen, „all in“ zu gehen. Ein Risiko, das am Ende dann keine Belohnung fand.

„Bei Oftersheim/Schwetzingen weiß man nie genau, was auf einen zukommt“, sagte Sascha Höhne, der frischgebackene Spielertrainer vom TSV. Die HG sei schon eine kleine Wundertüte“, aber sein Team wolle Revanche für das Remis der Hinrunde, die dann auch im Endspurt glückte. Eine Überraschungsmannschaft war die Aufstellung aber auch wieder für Gäste-Trainer Frederik Fauerbach, der einmal mehr auf den letzten Drücker ein Team zusammenstückeln musste, das so auch noch nicht auf der Platte gemeinsam agiert hatte – unter anderem mit Max Barthelmeß und Jonas Krepper aus dem Drittligakader.

Aber diese neuerliche Notlösung verkaufte sich wacker, hatte Birkenau, das auf seinen Spielmacher Gerrit Fey verzichten musste, lange am Rande einer Niederlage oder zumindest die Chance, eine Punkteteilung zu wiederholen. In Ermangelung anderer Spielmacher übernahm A-Jugendspieler Jacob Clarius diesen Job, später auch mal Christoph Lahme und am Ende Max Barthelmeß, die ihre Aufgaben weitgehend zufriedenstellend lösten. Doch bei 9:6 bis 11:8 (22.) schien der der Hausherr klare Vorteile auf seiner Seite zu haben. Mittels Auszeit rettete Fehrenbach zum Gleichstand (11:11), der bis zur Pause Bestand hatte.

Ähnlich war der Verlauf nach dem Seitenwechsel (20:17, 21:21), wobei deutlich mehr drin gewesen wäre, hätten die Schützen nicht so oft nur Lattenknaller und Pfostenschüsse zu verzeichnen gehabt. Diese kamen auch in der Folgezeit zum tragen, gepaart mit ein paar technischen Fehlern. Der TFV ließ sich nicht lange bitten, konterte und zog davon. Fehrenbach probierte mit einer extremen 3:2:1-Formation gewaltsam das Ruder herumzureißen, ordnete verschiedene Manndeckungsmaßnahmen an, aber es half alles nichts.

„Da hat Birkenau am Ende die größere Erfahrung in seinen Reihen“, resümierte Fehrenbach. Er wollte auch gar nicht groß mit seinen Leuten ins Gericht gehen, analytische Vorwürfe verteilen. „Der TSV ist spielerisch stärker als wir. Da ist die Niederlage kein Beinbruch.“

HG: Fauerbach, Hoppe; Schleidweiler (2), Haase (1), Micke (3), Krepper (2), Schiller, Meyer (2), Clarius (2), Barthelmeß (8/4), Lahme (2), Gerbershagen (3). mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.01.2020