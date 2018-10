HG II verliert unnötig

Nach dem Badenliga-Handballspiel der HG Oftersheim/Schwetzingen II gegen den TV Knielingen waren sich Spieler und Trainer des unterlegenen Gastgebers schnell einig: Die 34:36 (17:18)-Niederlage war aus mehreren Gründen in dieser Form einfach völlig unnötig.

Unnötig, weil über weite Strecken praktisch nie die übliche Deckungsarbeit verrichtet wurde. Nicht nur zu Beginn der Partie suchten beide Seiten ihr Heil in der schnellen Flucht nach vorne. Ganze 18 Tore fielen in den ersten zehn Minuten. Höhepunkt waren vier Treffer in nur 50 Sekunden vom 1:3 zum 3:4 (5.).

Unnötig aber auch, weil die Hausherren, die meist einen Rückstand hatten (7:10, 12:16, 18:21), immer wieder herankamen und beim 24:24 (42.) alle Chancen besaßen, das Spiel für sich zu entscheiden. Christoph Lahme war siebenmeter- und zeitstrafenwürdig gefoult worden, Adrian Wiegand versenkte souverän den Strafwurf zum Ausgleich. Doch in dieser Überzahlzeit agierten die HG-Männer auf einmal völlig plan- und kopflos, kassierten nach Ballverlusten drei Gegentreffer, bekamen noch zweimal nachgeschenkt (24:29 /46.). „Das gibt es einfach nicht“, schimpfte Kreisläufer Marius Meyer. Erst allmählich fing sich die Truppe wieder, setzte nach 29:34 (55.) zu einem Endspurt an, der aber zu spät für etwas Zählbares kam.

HG: Hoppe, Steinbach; Micke (1), Gartner (6), Lux, Hirsch, Fink (1), Lemke (8), Meyer (3/1),Wiegand (4/3), Hafer (3), Lahme (6), Hakic (2), Hahne. mj

