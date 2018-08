HG in der entscheidenden Trainingsphase

Anzeige

„Es geht jetzt darum, an unserer recht variablen 6:0-Abwehr zu feilen, daraus das Tempospiel zu entwickeln und im Angriff – basierend auf unseren Auslöseaktionen – variabler zu werden“, sagt Trainer Holger Löhr. „All das geht nur mit Fokus auf die individuelle Entwicklung der Spieler, athletisch wie spielerisch.“ Mit dabei sind jetzt auch Neuzugang Jerrit Jungmann (Grün-Weiß Dankersen/TSV Minden) und Tom Jansen, der in den vergangenen Wochen viel Zeit mit niederländischen Auswahlteams verbracht hat. Zunächst nahm der Halbrechte der HG mit der A-Nationalmannschaft an einem Turnier in Südkorea teil. „Das war eine super Erfahrung in meiner Laufbahn und hat mich sehr weitergebracht“, sagt Jansen.

Anschließend stand die U-20-Europameisterschaft in Montenegro an. Dort erhielt der Rückraumakteur viele Spielanteile, musste aber in der vierten Partie mit einem Nasenbeinbruch ausscheiden. So konnte er beim 36:31-Sieg seines Teams im Spiel um Platz fünf gegen die Türkei nicht mehr eingreifen. „Das war natürlich sehr schade“, sagt Jansen. „Wir hatten uns zwar mehr vorgenommen, aber als Team sind wir ein großes Stück gewachsen“, blickt er zurück.

Holger Löhr ist froh, dass er nun auf die beiden Youngster setzen kann. „Tom hat eine gute und schnelle Entwicklung genommen“, sagt der Coach. „Vor allem im athletischen Bereich muss er zulegen, aber auch spielerisch müssen wir in Offensive und Defensive weiter mit ihm arbeiten.“

Guten Eindruck hinterlassen

Jerrit Jungmann hat in den bisherigen Trainingseinheiten einen guten ersten Eindruck hinterlassen, sagt Löhr. „Bei ihm geht es nun darum, ihn schnell in das System zu integrieren und anschließend individuell mit ihm weiterzuarbeiten. Er hat sicher Potenzial und wir werden noch Freude an ihm haben, er benötigt aber noch Zeit.“

Viel Zeit bleibt dem erfahrenen Coach indes nicht. Am kommenden Wochenende, 18. und 19. August, steht bereits die erste Runde im deutschen Pokal in Horkheim an. Die Partie gegen den Gastgeber am Samstag um 17 Uhr in der Horkheimer Stauwehrhalle sieht Löhr als willkommenen Test „gegen einen starken Gegner unter Wettkampfbedingungen“.

Start in Groß-Bieberau/Modau

Am Samstag, 25. August, beginnt dann mit der Auswärtspartie bei der MSG Groß-Bieberau/Modau die Saison. Definitiv nicht dabei sein werden Lukas Sauer und Lino Messerschmidt, der zur Zeit beruflich in Singapur weilt. Neuzugang Alexander Kubitschek musste zwar in Budenheim wegen einer Zerrung pausieren, der Kreisläufer ist nach seiner Hüftoperation letzte Woche aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

So gibt es bei einer sicherlich nicht optimal verlaufenden Vorbereitung auch einige Lichtblicke. Löhr: „Die Mannschaft hat trotz dieser Ausfälle gut mitgezogen, sie ist athletisch in einem guten Zustand.“ Und auch spielerisch, so darf man bei Holger Löhr annehmen, wird die HG in den nächsten Tagen und Wochen deutlich zulegen. mz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.08.2018