HG ist beim Guinness-Weltrekord-Versuch mit dabei

Die Vorbereitungen auf das Drittliga-Spiel gegen Leuterhausen an diesem Freitag, 28. Februar, um 20.15 Uhr in der Nordstadthalle stehen für die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen freilich an erster Stelle. Doch derzeit wird auch noch an einem anderen Projekt gearbeitet: an einem Guinness-Weltrekord-Versuch.

Zwei Minuten lang auf einem Bein stehen – genau 2276 Menschen haben das am 18. Oktober 2012 in London gleichzeitig getan und sich damit einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Unter dem Motto „Stärker zusammenstehen“ wollen die Firma Effit, Erfinderin der Fitness-App des Jahres 2019 „FitterYou“, die Rhein-Neckar Löwen und andere Partner diesen Weltrekord nun brechen. Mit dabei sind auch die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen, teilt der Verein mit.

Am Donnerstag, 19. März, beim Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen HC Erlangen in der Mannheimer SAP-Arena, soll der neue Weltrekord aufgestellt werden. „Wir wollen die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar in Bewegung bringen“, sagt Fritz Grünewalt, Chef und Gründer der Firma Effit, die die „FitterYou“-App in Verbindung mit einer Trainingsmatte entwickelt und auf den Markt gebracht hat. „Bewegung ist essenziell wichtig, um körperlich und geistig fit zu bleiben“, sagt Grünewalt.

Er liegt damit auf einer Wellenlänge mit den HG-Handballern. Die animieren nämlich seit ihrer Gründung 1997 und verstärkt seit mehr als einem Jahr mit zahlreichen Initiativen – etwa in Kindergärten und Grundschulen – Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung und fördern gleichzeitig ihre kognitiven Fähigkeiten. So war es nicht weit zu einer Partnerschaft, die Effit und die HG kürzlich vereinbart haben.

Ziel des Weltrekordversuchs ist es, dass während der Halbzeit der Partie möglichst viele Besucher – auf jeden Fall mehr als 2276 – gleichzeitig zwei Minuten lang auf einem Bein stehen. Dabei darf das angehobene Bein keinesfalls den Boden berühren – zahlreiche Mitarbeiter von „Guinness World Records“ werden wachsam darauf achten. Die HG wird beim Weltrekordversuch mit ausgewählten Mannschaften und mit möglichst vielen HGlern – von der Jugend bis zu den Aktiven, von Spielern über Trainer und Betreuer bis hin zu den Eltern – auf der Tribüne dabei sein. mz/zg

Info: Weitere Infos und einen Link zur Anmeldung gibt es unter www.hghandball.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020