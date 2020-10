HG jetzt vor 250 Zuschauern

Wenn die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen am Samstag, 17. Oktober, in der 3. Liga gegen den TV Plochingen spielen, dürfen wieder bis zu 250 Zuschauer mitfiebern. Ab sofort können sich Handballfans deshalb jetzt bis zu vier Tickets für das Spiel sichern, das um 19.30 Uhr in der Nordstadthalle beginnt.

Wer bei der sicher spannenden Partie dabei sein und der HG den Rücken stärken will, schickt bis spätestens Freitag, 11 Uhr, eine E-Mail an tickets@hghandball.de. Es gilt die Reihenfolge des Eingangs der Mails. Bitte unbedingt Adresse und Telefonnummer nennen.

Wer die Eintrittskarten zum Preis von je 12 Euro bekommen hat, wird im Laufe des Freitags informiert und kann die Karten dann am Samstag bis spätestens 18.45 Uhr an der Abendkasse in der Nordstadthalle abholen.

Alternativ zur manuellen Datenerfassung vor Ort ermöglicht die HG den Besuchern jetzt auch die kontaktlose und digitale Form der Erfassung mittels der Event Tracer-Smartphone-App. Dazu einfach die App herunterladen, persönliche Daten eingeben und den am Eingang ausgehängten QR-Code mit der App scannen.

Alle Handballinteressierten, die leider nicht vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Spiele live via Webstreaming auf Sportdeutschland.tv zu verfolgen. Die Kosten pro Spiel betragen 4,50 Euro. Bitte unbedingt für die HG registrieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.10.2020