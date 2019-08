HG-Jugend bei Topturnier

Das 42. Handballturnier der Reinickendorfer Füchse in Berlin ist mittlerweile eines der größten deutschen Jugendturniere, die an einem Wochenende ausgetragen werden. Es steigt in verschiedenen Sporthallen im Norden der Hauptstadt. Mit dabei in einem hochklassigen Starterfeld sind die A- und B-Jugend-Teams der HG Oftersheim/Schwetzingen.

Nicht nur nationale Größen der Jugend-Bundesliga (JBLH) sind am Start. Auch internationale Topvereine schicken ihre Jugendmannschaften ins Rennen dieser Veranstaltung. Insgesamt sind – bis hinunter zur männlichen und weiblichen F-Jugend – 180 Mannschaften gemeldet. Dabei werden die Teilnehmerfelder jeweils in ein starkes A-Turnier und in ein etwas schwächeres B-Turnier aufgeteilt. Die HG-Teams sind bei den oben gesetzten mit dabei.

Ein echter Härtetest

Das Starterfeld der A-Jugend liest sich fast wie ein Who-is-who der JBLH mit der internationalen Beteiligung von Studenski Grad aus Serbien und dem französischen Montpellier HB. Diese spielen mit dem Ausrichter Reinickendorfer Füchse, TV Bittenfeld und Melsungen/Körle/Guxhagen in einer Gruppe zwei Halbfinalisten aus. Oftersheim/Schwetzingen trifft auf VfL Potsdam, TV Großwallstadt, SC DHfK Leipzig und FA Göppingen.

„Ein echter Härtetest direkt vor dem Bundesligastart“, schätzt HG-Coach Christoph Lahme. Sein Trainerkollege Thomas Herr meint: „Es ist die einzige Gelegenheit während der gesamten Vorbereitung, bei der wir den kompletten Kader zusammen haben.“

In der B-Jugend gibt es vier Gruppen, in denen die Viertelfinalteilnehmer ermittelt werden. Oftersheim/Schwetzingen stehen VfL Potsdam, OZ Minsk und Melsungen/Körle/Guxhagen als Herausforderung gegenüber. HG-Übungsleiter Detlef Röder sieht dabei seine Jungs als „krasse Außenseiter, aber wir können sicherlich viel dabei lernen“. mj

Info: Spielpläne und Ergebnisse unter www.fuechse-turnier.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.08.2019