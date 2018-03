Anzeige

Von der Spannung her konnte die Handball-Drittligapartie der HG Oftersheim/Schwetzingen gestern Abend gegen den TSB Heilbronn-Horkheim locker mit dem Eishockey-Krimi am Nachmittag mithalten. Der Unterschied für die Gastgeber war allerdings, dass sie im Gegensatz zu den deutschen Olympia-Helden den Vorsprung nicht ins Ziel retten konnten. Mit dem letzten Schuss trafen die Horkheimer per Siebenmeter zum für sie insgesamt glücklichen 29:29 (18:14)-Unentschieden, nachdem sie quasi die kompletten 60 Minuten einem Rückstand hinterhergerannt waren.

In der Tat hatte nach dem 0:0 beim Anpfiff ausschließlich die HG Oftersheim/Schwetzingen geführt – über 59 Minuten lang, ehe Horkheims bester Torschütze Marcel Lenz (12 Treffer) mit seinem siebten sicher verwandelten Siebenmeter den Ausgleich für die Unterländer erzielte. Zuvor hatten die Hausherren mehrfach die Chance, die Partie für sich zu entscheiden – zuletzt scheiterte Linkshänder Kevin Suschlik 15 Sekunden vor Schluss. Der vor der Saison aus Birkenau gekommene und lange verletzte Noch-A-Jugendspieler hätte so seine Leistung beim ersten richtigen Einsatz krönen können. Denn vorher hatte der 18-Jährige zwei blitzsaubere und ganz wichtige Treffer erzielt. „So weit sind die Jungs halt noch nicht, diese Erfahrung müssen sie eben sammeln“, meinte Co-Trainer Matthias Polifka, der erneut den noch in der Reha-Phase befindlichen Chefcoach Holger Löhr vertrat.

Polifka hatte in der ersten Hälfte „mit das Beste“ gesehen, was seine Mannschaft in dieser Saison im Angriff gezeigt hat. Die Tore fielen zur Freude der Zuschauer im Minutentakt, und hinten sorgte Torwart Daniel Unser immer mal wieder dafür, dass der Vorsprung Bestand hatte. Gästetrainer Jochen Zürn – einst in Diensten der HG – haderte mit der Chancenauswertung sowie der zu wenig griffigen Abwehr seiner Mannschaft und lobte HG-Torjäger Daniel Hideg für seine „überragende Form“.