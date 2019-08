HG-Konkurrenz zwischen Sensation und Pleite

An den ersten beiden Runden im deutschen Handball-Pokal-Wettbewerb, die letztmalig im Final-First-Format ausgespielt wurden, nahm die hiesige HG Oftersheim/Schwetzingen nicht teil, wohl aber einige ihrer aktuellen Staffelkonkurrenten in der 3. Handball-Liga. Wir fassen hier kurz zusammen, wie sich diese in der Woche vor dem Rundenstart geschlagen haben.

Während der lokale-HG-Rivale TVG Großsachsen ebenfalls nicht für diese Veranstaltung qualifiziert war, durfte dessen Hirschberger Ortsnachbar SG Leutershausen über 450 Kilometer ins Erzgebirge nach Aue fahren, um sich dort mit den Ludwigshafener Eulen zu duellieren. Auswirkung des Derbys in der Ferne: Nur 70 Handballfans verfolgten diese Partie. „Wir haben gut begonnen, dann aber zu viele leichte Fehler gemacht, was dazu führte, dass wir das ganze Spiel einem Rückstand hinterherlaufen mussten“, meinte Trainer Frank Schmitt. Sein Team habe sich aber gut verkauft, letztlich hatte aber Friesenheims Erstliga-Coach, der Schwetzinger Lehrer Ben Matschke, meistens ein passende Lösung parat, um den Herausforderer auf Distanz zu halten.

Pikant hierbei: Der frühere HG-Akteur Hendrik Wagner, der für die SGL aufläuft, steht per Zweitspielrecht auch den Eulen zur Verfügung, spielte aber nun für die Bergsträßer gegen seine neuen zusätzlichen Teamkameraden: „Für mich war es eine außergewöhnliche Situation, trotzdem hat es natürlich riesigen Spaß gemacht.“

Enger Spielverlauf

Deutlicher musste sich die SG Nußloch geschlagen geben. Sie unterlag in Saarlouis dem Zweitligisten TuS Ferndorf 28:36. 1200 Besucher verfolgten diese Begegnung. Nußlochs Neutrainer Marc Nagel haderte: „Das Ergebnis ist ein bisschen hoch, wenn man sich den engen Verlauf bis zur 45. Minute (25:23) anschaut.“ Für Ferndorf war dann anschließend gegen die Rhein-Neckar-Löwen Endstation.

Klar unter die Räder geriet vor heimischen Publikum in Göttingen mit 1100 Zuschauern der neue Staffelkollege Northeimer HC. Er musste sich Bundesligist Magdeburg mit 26:41 beugen.

„Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt“, wollte NHC-Trainer Carsten Barnkothe nicht nörgeln. Ähnlich erging es im unweit gelegenen Baunatal (ausverkauft mit 1400 Besuchern) der dortigen GSV Eintracht. Sie war beim 23:43, das ihr der THW Kiel servierte schlichtweg chancenlos. Für Baunatals Coach Matthias Deppe, ebenfalls neu im Amt, war es dennoch „ein tolles Handballspiel, mit der Einstellung und unserer Spielweise bin ich sehr zufrieden“.

Hanau setzt Ausrufezeichen

Am besten als Vertreter der Mittel-Staffel schlug sich die HSG Hanau, der auch Meisterschaftsambitionen nachgesagt werden. Sie schaltete auf eigenem Terrain (550 Zuschauer) im hessischen Duell den Zweitligisten TV Hüttenberg mit 23:21 aus und sorgte so für eine kleine Sensation und ein Ausrufezeichen. Ein Traum-Einstand für Trainer Olli Schulz in seiner neuen Umgebung, der „den Schlüssel zum Erfolg im bedingungslosen Willen“ seiner Jungs sah. Gegen den HC Erlangen war tags darauf (190 Fans) dann aber Schluss (14:28) mit dem Höhenflug.

Beinahe hätte auch Hanaus Nachbar Nieder-Roden das Kunststück fertiggebracht, in die zweite Runde einzuziehen. Er hatte mit Heimspielvorteil (500 Zuschauer) Erstliga-Absteiger SG BBM Bietigheim am Rande der Niederlage und gegen Ende etwas Pech. In der Schlussminute traf Timo Kaiser nur den Pfosten, während auf der Gegenseite Bietigheims Weltmeister Michael Kraus den Endstand zum 27:28 herstellte. „Was die Mannschaft hier gezeigt hat, war sensationell, das war das beste Handballspiel, das wir jemals abgeliefert haben“, freute sich Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann.

Eine Pflichtaufgabe hat wohl Zweitliga-Absteiger und Staffel-Topfavorit TV Großwallstadt beim 36:34 über Drittligist Longericher SC in seiner Spielstätte Elsenfeld (400 Zuschauer) absolviert, hatte in Hälfte 1 ein 22:13 vorgelegt und dann die Partie austrudeln lassen, wobei es noch einmal knapp wurde (33:32). Gegen Erstligist Wetzlar verkaufte sich der TVG ordentlich, aber nur 270 Fans sahen das Spiel. mj

