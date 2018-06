Anzeige

Der A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen ergeht es wie ihrer ersten Mannschaft in der 3. Liga. Sie wird für die kommende Runde der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) in die vormals „Ost“ benannte Gruppe einsortiert. Um Verwirrung und Schmerz ein wenig zu mildern, wurden jetzt immerhin die Bezeichnungen leicht angepasst. Der neue Osten heißt jetzt „Mitte“ und aus dem Norden wurde ein „Nord-Ost“.

Wie auch bei den Männer in der Drittklassigkeit fährt mit dem SV Zweibrücken ein saarländischer Verein durch die hiesige Region zu den Hallen der etablierten Süd-Clubs, während sich die HG zwischen Gummersbach und Leipzig neu orientieren darf. Dabei ergeben sich viele Doppelungen bei den Spielorten mit dem aktiven Bereich (Leipzig, Coburg, Hanau, Dutenhofen/Münchholzhausen, Gelnhausen und Erlangen). Hier wird derzeit von Oftersheim/Schwetzinger Seite geprüft, ob es Sinn macht, beide Mannschaften gemeinsam auf die Reise zu schicken.

Zweibrücken jetzt „Süd-Club“

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der HG-Nachwuchs nicht in den angestammten Süden eingruppiert wird. 2013/14 galt es, in der damaligen Staffel West zu bestehen, die sich fast von der holländischen und französischen Grenze über Hessen bis nach Großwallstadt erstreckte. Großwallstadt ist jetzt wieder mit von der Partie, der einzige verbliebene saarländische Vertreter Zweibrücken indes tritt wie erwähnt in Pforzheim, Östringen, Pfullingen und Co. an.