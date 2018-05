Anzeige

Mit einem 36:26-(18:15)-Erfolg zog Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen vor 120 Zuschauern bei der TGS Pforzheim in die erste Hauptrunde des deutschen Pokal-Wettbewerbes ein (18./19. August). Ob sich dies dann wirklich gelohnt hat, wird die im Juni bald anstehende Auslosung ergeben.

In seinem zusammengebastelten zehnköpfigen Team hatte HG-Trainer Matthias Polifka gleich drei Kreisläufer, dafür nominelle Schwachstellen auf anderen Positionen, die sich aber im Endeffekt nicht bemerkbar machen sollten. Nur zahlenmäßig etwas besser sah es auf der gegenüberliegenden Seite aus. Aber das coachende Duo Timo Hufnagel und Wolfgang Taafel musste den Einsatz von drei Tormännern koordinieren, von denen Jonathan Binder den Gästen in der zweiten Viertelstunde schwer zu schaffen machte.

In den ersten gut 15 Minuten gaben die Kurpfälzer richtig Gas. Dabei stand in der Startformation auf Linksaußen als Newcomer David-Denny Hirsch, dem auch wichtig Abwehraufgaben zugetraut wurden. Die routinierteren Jahrgangskumpel Daniel Hideg auf Halblinks und Kreismann Lino Messerschmidt hatten in ihrem womöglich letztem gemeinsamen HG-Spiel ihre Kombinationsleidenschaft wiederentdeckt. Hinzu gesellte sich auf der rechten Rückraumseite Tom Jansen, der nicht nur als Vollstrecker in Erscheinung trat, sondern wie Lukas Sauer auf der Mitte auch ordentlich als Anspieler in Erscheinung trat.