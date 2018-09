HG ohne Sorgen gegen HSV

In der Handball-Badenliga der Männer geht es auch am zweiten Spieltag mit attraktiven Paarungen für drei der vier Mannschaften aus unserer Region weiter. So stehen sich die HG Oftersheim/Schwetzingen II und der HSV Hockenheim im direkten Vergleich gegenüber und die HSG St. Leon/Reilingen fährt zum TSV Birkenau (Sonntag, 17 Uhr). In die Saison steigt jetzt auch Aufsteiger und Rückkehrer TSG Eintracht Plankstadt bei der SG Stutensee/Weingarten ein (Samstag, 18 Uhr, wir berichteten gestern).

HG-Trainer Frederik Fehrenbach macht um das anstehende Lokalduell kein großes Aufheben: „Viel gibt es nicht zu sagen. Wir wollen das Derby unbedingt gewinnen. Hockenheim war schließlich eine der wenigen Mannschaften die letztes Jahr zwei Punkte aus unsrer Halle entführt hat.“ Dafür sieht er seine Truppe gut gerüstet: „Es gibt keine Verletzungssorgen und wir können somit aus dem Vollen schöpfen.“

Optimismus verbreitet aber auch die Gegenseite. Sie will den Schwung des Auftakterfolges gegen Knielingen mit nach Oftersheim transportieren. Mit vielen HSV-Anhängern darf in der Karl-Frei-Halle traditionell sowieso immer gerechnet werden. HSV-Abteilungsleiter Stefan Kögel hat sein Team noch nicht auf dem Leistungszenit gesehen: „Im ersten Spiel war uns noch die Nervosität etwas anzumerken. Wir haben in der zweiten Halbzeit zwischendurch den Faden verloren und insgesamt hätte der Sieg etwas höher ausfallen können.“ Aber er weiß auch um die Gefährlichkeit und Unberechenbarkeit des Gegners. „Bei der HG weiß man nie vorab, wer spielen wird, da die Mannschaft häufig von A-Jugendlichen unterstützt wird. Aber die Stammspieler kennen wir schon seit Jahren und daher erwarten wir einen schweren Gang. Die letzten Aufeinandertreffen waren immer knapp.“

In der letzten Saison durfte St. Leon/Reilingen in Birkenau in überzeugender Manier triumphieren. Aber die aktuellen Vorzeichen lassen sich anders deuten. Schließlich hat der TSV sich beim Oberliga-Absteiger Viernheim gleich mal Selbstvertrauen abgeholt. HSG-Coach Christopher Körner würde indes gerne die eine oder andere Schwäche bei der Chancenverwertung ausgemerzt sehen, die gegen die HG womöglich den einen Zähler beim Unentschieden gekostet hat. mj/bkl/krau

