HG sammelt viel Anerkennung – aber wenig Punkte

Holger Löhr, Trainer des Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen, trauert der einen oder anderen Chance hinterher, nicht eingeplante Erfolge wie zuletzt über Eisenach nur hauchdünn verpasst zu haben. Das viele Lob – auch nach dem Spiel gegen Nußloch und der Partie in Leutershausen – ehrt zwar sein Team. Viel kaufen kann es sich dafür aber nicht. Den vielfältigen verbalen Anerkennungen stehen nur ein Zähler auf der Habenseite gegenüber, „aber nur drei Punkte trennen uns von einem Abstiegsrang“, rechnet Löhr vor.

Deshalb gab es auch kein großartiges Ausruhen oder gar Belohnungspausen. Es wurde akribisch weitergearbeitet, denn jetzt müssen eben Zähler aus Erlangen von der zweiten Mannschaft des Bundesligisten HCE her (Samstag, 18 Uhr). Das Kuriosum dabei ist, dass innerhalb von nur wenigen Wochen, dies der zweite Besuch der HG in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle sein wird. Denn beide Erlanger Vereine, auch der TV Bruck, bespielen diese Sportstätte.

Zwischen HG und HCE, dem aktuellen Vizestaffelsieger im Osten, gibt es gewisse Parallelen. Zum einen weisen beide Teams, durchsetzt von jungen Akteuren, einen Hang zu mangelnder Konstanz auf, brillieren manchmal, um anschließend Totalaussetzer zu präsentieren. Doch die jeweiligen Trainer, Löhr und sein Co Matthias Polifka auf Gästeseite sowie Tobias Wannenmacher bei den Franken (spielte 2008/09 unter Frank Bergemann in Liga 2 gegen die HG), setzen alles daran, eine gewisse Kontinuität in die Spielabläufe zu bekommen.

Mit einem Auswärtserfolg würde Oftersheim/Schwetzingen einige Plätze nach oben in der Tabelle klettern, auf jeden Fall an Erlangen vorbeiziehen.

Immer konzentriert bleiben

Sein Team fahre nach dem Auftritt gegen die Profitruppe von Eisenach auf jeden Fall „mit einem riesen Selbstvertrauen“ nach Franken, meinte Löhr. Aber es sei auch sein Job, darauf zu achten, „dass die Jungs jetzt nicht überpacen“. Es gäbe ja noch die Unzulänglichkeiten aus der zweiten Halbzeit. „Wir müssen einfach immer weiter an uns arbeiten, konzentriert bleiben.“ mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018