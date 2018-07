Anzeige

Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen eröffnet die Saison am Samstag, 25. August, 19 Uhr, mit einem Auswärtsspiel bei der MSG Groß-Bieberau/Modau in Südhessen.

Das erste Heimspiel ist gleich ein Derby: Am Sonntag, 2. September, 17, Uhr kommt der TVG Großsachsen in die Nordstadthalle. Bereits am Sonntag, 16. September, 17 Uhr, steht das zweite Nachbarschaftsduell gegen Nußloch auf dem Spielplan.

Die Bundesliga-A-Jugend der HG startet erst am Sonntag, 9. September, in die Runde. Gegner im Heimspiel in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle ist um 14 Uhr der Nachwuchs des TV Hüttenberg. Dann folgen zwei Auswärtsspiele in Hanau und Großwallstadt. ali