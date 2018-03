Anzeige

Planungen werden auch im HG-Trainerteam Daniel Müller, Thomas Herr und Julian Zipf betrieben, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Allerdings wird der ältere Jahrgang bei diese Titelkämpfen nicht mit am Start sein. Bei Oftersheim/Schwetzingen ist alles auf die anstehende Qualifikationsrunde ausgerichtet. Dabei geht es zunächst an Ostern zum international besetzten Turnier nach Biberach an der Riß. Dort treffen die Kurpfälzer in der Vorrunde auf die JSG Echaz/Erms, den SC Magdeburg und die Reinickendorfer Füchse Berlin. Die beiden Letztgenannten führen die Oststaffel der Jugend-Bundesliga an und spielen noch um die deutsche Meisterschaft, werden wohl mit Sicherheit ihr bestes Personal aufbieten.

Qualifikation für Bundesliga

Nach dem BW-Pokal steht am Wochenende um den 14. April die badische Vorausscheidung auf dem Programm. Denn während die SG Kronau/Östringen und die SG Pforzheim/Eutingen schon für die neue Bundesliga-Runde gesetzt sind, gibt es für die zwei freien Qualifikationsplätze im BHV-Bereich drei Bewerber. Sollte sich die HG im Duell mit der SG Nußloch und dem TSV Birkenau durchsetzen, geht es mit Heimrecht um den 5. Mai herum in die erste Qualifikationsrunde im so genannten Bereich 5 mit Vertretern aus den anderen baden-württembergischen Verbänden und aus Bayern.

Nur der Sieger dieser Veranstaltung hat die sofortige Zugehörigkeit zur Bundesliga errungen. Die besten nachrangig Platzierten treffen eine Woche später in Württemberg aufeinander. Dort werden nach aktuellem Stand drei Teilnehmer für die bundesweite Endrunde ausgespielt, die diese Saison in zwei Gruppen ausgetragen wird. mj

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.03.2018