HG trumpft im Endspurt auf

Schon im Vorfeld wurde die Partie zwischen der HG Oftersheim/Schwetzingen und der HG Saase als Spitzenspiel der Badenliga betitelt. Vor voller Tribüne lieferten sich die Spielerinnen beider Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe, welches mit einem 32:32 (15:15) und einer gerechten Punkteteilung endete.

Den Start verschliefen die Gäste allerdings. Unachtsamkeiten in der Abwehr und unkonsequente Angriffsaktionen bestraften die erfahrenen Gegner mit drei Toren in Folge. Im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit schienen die Gäste nun wachgerüttelt und kämpften sich bis zur Führung (10:13).

Auch in Durchgang zwei war keine Seite in der Lage, sich entscheidend abzusetzen, da sich unter anderem ungewohnt viele technische Fehler beidseitig einschlichen. Es folgte ein Schlagabtausch über die gesamte Halbzeit. Schon während dem gesamten Spiel hatte Oftersheim/Schwetzingen immer wieder Schwierigkeiten, Würfe aus dem Rückraum zu unterbinden.

So ereignete sich wenige Minuten vor dem Ende eine unschöne Szene. Die körperlich deutlich überlegene Maureen Merkel von Saase sprang erneut rücksichtslos in die Abwehr, wodurch sich Oftersheim/Schwetzingens Top-Scorerin Tamara Gölitz am Sprunggelenk verletzte. Zudem lag ihr Team noch mit drei Toren zurück (58.), was eine Punkteausbeute fast aussichtslos erscheinen ließ. Doch die Nervenschwäche des Heimteams mit zwei roten Karten und anschließenden Siebenmetern ermöglichte noch einmal den Ausgleich zum Endstand. Ja, Annabel Bosse erzielt nach Balleroberung und Konter gar noch den Siegtreffer, aber da war war die Spielzeit gerade um eine Winzigkeit abgelaufen.

„Wir sind stolz“

Trainer Jürgen Al-Shahwani meinte nach der nervenaufreibenden Stunde: „Es war ein sehr kampfbetontes und körperlich hartes Spiel. Wir sind stolz, einen Punkt entführt zu haben. Positiv zu bewerten ist außerdem der Einsatz von B-Jugend Torhüterin Chiara Cardizzaro, die in der Schlussphase ihr Debüt gab. Traurig ist allerdings die Verletzung von Tamara Gölitz, wir hoffen, dass sie nicht allzu lange ausfallen wird.“

HG: Göbel, Cardizzaro; Kubach, Peglow (3), Braun (4), Brückner, Gölitz (4), Olbert (2), Barthelmeß (1), Phondeth, Bosse (6/5), Zachert, Marmol Carmona (2), Kolb (10). zg

