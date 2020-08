HG und Kontrahenten erwartet arge Terminhatz

Von Mike Junker

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat als als spielleitende Stelle der 3. Liga seine Rahmenspielpläne für die vier eingeteilten Staffeln der Männer bekannt gegeben (wir berichteten). Aufgrund der verspäteten Saisoneröffnung sowie der Aufstockung der Gruppen auf 18 Mannschaften stehen insgesamt 34 Rundenbegegnungen auf dem Programm. Deshalb wird es einige Änderungen und Umstellungen geben.

Um das Pensum zu bewältigen, wird ab dem Wochenende vom 3. und 4. Oktober zügig durchgeplant, die spielfreie Zeit auf ein Minimum reduziert. Die HG Oftersheim/Schwetzingen startet mit einer Heimpartie gegen den HC Oppenweiler/Backnang. Es folgen Auftritte gegen HSG Konstanz II (A), TV Plochingen (H), dann das erste Derby gegen die SG Leutershausen (A) und schließlich gegen die SG Pforzheim/Eutingen (H).

Anwurf freitags und sonntags

Freitagsbegegnungen sind nur mit Zustimmung der jeweiligen Gegner zulässig - mit zwei Ausnahmen: Sowohl am Wochenende vom 6. bis 8. November wie auch an jenem vom 12. bis 14. März sind Doppelspieltage vorgesehen. Es wird also freitags und sonntags angeworfen, Verlegungen auf andere Termine sind nicht möglich. So fährt die HG im Herbst zunächst zum VfL Günzburg und erwartet dann HBW Balingen-Weilstetten II. Im Frühjahr läuft das Procedere mit diesen Spielpartnern in umgekehrter Reihenfolge ab.

Auf die übliche Zwischenvorbereitung müssen die zuständigen Trainer wohl weitgehend verzichten Die letzte Begegnung vor Weihnachten ist für den Sonntag, 20. Dezember, angesetzt. Die HG würde dafür bei der TGS Pforzheim vorstellig werden (alle Ansetzungen sind nur unter Vorbehalt und als vorläufig anzusehen). Am Sonntag, 10. Januar, ginge es dann in der heimischen Nordstadthalle gegen den SVS Kornwestheim schon wieder weiter, bevor der TSB Horkheim in Heilbronn auf die Kurpfälzer wartet. Mit HaSpo Bayreuth (H) und dem VfL Pfullingen wird die Vorrunde Ende Januar relativ spät abgeschlossen.

Fasnacht zum Durchatmen

Direkt danach folgt das erste Rückspiel, dann bleibt das Wochenende vom 13. und 14. Februar (Fasnacht) zum Durchatmen - oder wird als Notfall-Ausweichtermin, ebenso wie die Osterzeit um den 4. April des kommenden Jahres. Die weiteren Paarungen ab Mitte November lauten: Rhein-Neckar-Löwen II (A), TVG Großsachsen (A), HC Erlangen II (H), TV Willstätt (A) und TSV Blaustein (H). Manch einer gab schon zu bedenken, dass besonders Familien mit schulpflichtigem Nachwuchs in Bedrängnis kommen könnte - sei es als Spieler, Funktionär oder eingefleischter Fan.

Das Rundenende ist für Sonntag, 25. April, vorgesehen. Anschließend stehen für die betroffenen Mannschaften noch Auf- und Abstiegsrelegation an. Bis zum Samstag, 15. August, sollen nun die Mannschaftsverantwortlichen ihre Heimspieltermine (Samstag oder Sonntag sowie Uhrzeiten) eingeben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020