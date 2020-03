HG unterliegt mit 26:29

Das weibliche Oberliga-Team der HG Oftersheim/Schwetzingen behauptete sich in extrem dezimierter Aufstellung lange gegen die HSG Strohgäu (Tabellenplatz sieben) mehr als gut (26:27), unterlag dann aber doch 26:29 (14:15). „Es ist beachtlich, wie sich unsere Rumpftruppe verkauft hat“, zollte Trainer Matthias Kolander der Mannschaft Anerkennung. „Schade, da wäre mehr drin gewesen, wenn wir die Freien reingemacht hätten.“

Dazu wurden zwei Siebenmeter in der Anfangsphase vergeben. Die Quittung war ein 1:5. Dann ließ Kolander Karolin Kolb, die auf Linksaußen begonnen hatte, in den Rückraum rotieren. Sie dankte es mit vollem Einsatz. Die nächsten acht HG-Feldtore gingen auf ihr Konto, beim 11:11 war der Ausgleich erreicht.

Kräfte reichen am Ende nicht aus

Strohgäus spontan eingesprungener Ersatz-Coach Jürgen Rauth erinnerte sich wohl, dass Kolb von vielen Gegnern in Manndeckung genommen worden war und griff ebenfalls ab kurz vor der Pause zu diesem Mittel. Aber es rechnete sich nicht, denn nun sprangen die anderen HG-Mädels beim Torewerfen in die vakante Bresche. So zum Beispiel Nikola Dörfer mit einem Viererpack aus dem Rückraum. Doch nach dem erwähnten 26:27, dem letzten HG-Treffer von Lisa Magnus (59.), reichten die Kräfte nicht zum finalen Aufbäumen. „Karo und auch Nina-Maria Münch haben sich in der zweiten Hälfte verletzt und mussten wieder spielen“, machte Kolander einen Nachteil aus. mj

HG: Lamm; Münch (2), Dörfer (4), Förste (3), Braun, Magnus (1), Hilbert (1), von Beeren (5/3), Kolb (10).

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020