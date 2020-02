HG verspielt Vorsprung von sechs Toren

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat gegen den Tabellenzweiten der 3. Handball-Liga einen Punkt eingefahren. Das liest sich auf den ersten Blick sehr gut, aber zufrieden war Trainer Holger Löhr nach dem 23:23 (12:8)-Unentschieden gegen die Bergsträßer nicht, denn insgesamt fühlte es sich nach dem Spielverlauf eher wie eine Niederlage an, gestand er: „Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert und gut gespielt, aber wir waren am Ende nicht clever genug.“

Die Cleverness fehlte den Hausherren vor einer tollen Kulisse von 850 Zuschauern in der Schwetzinger Nordstadthalle auch zu Beginn. Erst nach etwas mehr als sieben Minuten erzielte Lukas Sauer per Siebenmeter den ersten Treffer. Aber auch die SGL hatte bis dato erst zwei Mal getroffen und so konnte Löhr zumindest mit der Leistung in der Defensive durchaus leben.

Es hakte aber auch weiterhin und das lag nicht nur daran, dass der Trommler-Nachwuchs der HG das eine oder andere Problem mit dem Takt hatte. Nach 14 Minuten war Lukas Sauer per Strafwurf erneut erfolgreich und erzielte die erste Führung für Oftersheim/Schwetzingen (4:3). Jeweils ein Doppelpack von Kevin Suschlik und Tom Jansen sorgten dafür, dass der Vorsprung zeitweise auf 10:6 anwuchs. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gemacht“, lobte Löhr.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah es dann noch besser aus, denn Niklas Krämer – von den Anhängern zum Spieler des Spiels gewählt – erhöhte auf 20:14. Gäste-Trainer Frank Schmitt reagierte und seine Mannschaft ebenfalls: Allen voran die beiden ehemaligen HG-Akteure Gianluca Pauli und Hendrik Wagner brachten die Roten Teufel wieder heran. Zwischen den Pfosten leisteten sich Alexander Hübe von der SGL und Benedikt Müller ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim 23:20 durch Florian Burmeister sprangen die Fans bereits siegessicher auf, aber Wagner, Sven Schreiber und Philipp Bernhardt sorgten für den gewonnen Punkt aus Sicht des Favoriten.

Meddeb feiert sein Debüt

Zum ersten Mal kam indes Yessine Meddeb bei der HG zum Einsatz. Der Linkshänder, der vom Bundesligisten Eulen Ludwigshafen mit einem Zweitspielrecht ausgestattet wurde, trainierte in der vergangenen Woche zum ersten Mal mit. Allerdings nicht vollumfänglich. Er genoss sein Debüt dennoch: „Das war eine geile Stimmung in der Halle. Ich wollte der Mannschaft helfen, aber am Ende sind wir selbst daran schuld, dass wir nur einen Punkt geholt haben.“

Und eine weitere Randnotiz des Abends: Teammanager Simon Förch erklärte weit nach Spielende, dass Jörg Madinger den Trainerstab der HG erweitern wird. Damit wurde eine Voraussetzung, die dazu geführt hat, dass Löhr seinen Vertrag überhaupt erst verlängert hat, schon einmal erfüllt. Außerdem hat Michael Braun seine Zusage als Torwarttrainer für ein weiteres Jahr gegeben. Über den Ärger des Punktverlustes konnten die Planungserfolge im Hintergrund aber nicht hinwegtrösten.

HG: Müller, Herb; Barthelmeß, Messerschmidt (2), Jansen (4), Schmidberger, L. Sauer (6/5), Jungmann, Suschlik, A. Sauer (1), Burmeister (2), Krämer (3), Meddeb, Schleidweiler.

Samstag, 29.02.2020