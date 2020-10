HG will sich trotz dünnem Kader bestmöglich präsentieren

Für den Saisonauftakt in der 3.Handball-Liga hat sich Holger Löhr noch einmal herausgeputzt. Der Trainer der HG Oftersheim/Schwetzingen hat sich am Donnerstag einen Frisörtermin reingelegt, um nach der langen Pause für das Duell gegen den HC Oppenweiler/Backnang optisch optimal vorbereitet zu sein. Die Partie wird am Samstag um 19.30 Uhr angepfiffen.

Aufgrund der Corona-bedingten langen Pause steht den Handballern

...