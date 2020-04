Hier dient lediglich der eigene Körper als „Trainingsgerät“

4 Fotos ansehen Legt euch in Rückenlage hin und zieht die Füße Richtung Gesäß. © Pfitzenmeier

Leser der Generation 50 plus loben unsere Fitnessserie und wünschen sich mehr Übungen, die ihrem Alter gerecht werden. Wolfgang Heiligenthal kommt diesem Wunsch im heutigen Teil 14 von insgesamt 30 Folgen gerne nach. Er zeigt ein umfassendes Training zur Kräftigung des ganzen Körpers. Hierfür benötigt ihr lediglich eine angenehme Unterlage wie einen Teppich oder eine Matte.

Mit zwölf verschiedenen Übungen in unserem Online-Video ist Wolfgangs Einheit ganz schön ausführlich. Das Gute daran: Wirklich jeder Bereich wird bewegt und gekräftigt. Ihr könnt auch einzelne Übungen aus dem Trainingsprogramm herauspicken und mit weniger Übungen beginnen. Wolfgangs Trainingsempfehlung: Jeden Tag etwas für sich tun – auch und gerade im Alter. Die Übungen können 20 bis 25 Mal oder 60 Sekunden lang wiederholt werden. Gönnt euch nach jeder eine Übung eine kleine Pause.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2:): Diese Übung für die Oberschenkelrückseite, das Gesäß und den unteren Rücken ist absolut effektiv. Legt euch in Rückenlage hin und zieht die Füße Richtung Gesäß. Dann kommt die Hüfte nach oben. Die Gesäßmuskulatur dabei so gut wie möglich anspannen. Am höchstmöglichen Punkt einige Sekunden bleiben und dann den Rücken langsam Wirbel für Wirbel wieder am Boden ablegen.

Video Sport Fitness für zu Hause (14/30) - Best Ager & Senioren - 09:35 Wolfgang Heiligenthal, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigt Übungen zur Kräftigung der Beinmuskulatur. Jeder kann hier mitmachen, insbesondere die Generation 50 plus. Wolfgang Heiligenthal, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigt Übungen zur Kräftigung der Beinmuskulatur. Jeder kann hier mitmachen, insbesondere die Generation 50 plus.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Aus der Seitlage heraus stützen wir uns auf einem Unterarm nach oben. Das untere Bein liegt mit dem Unterschenkel auf dem Boden. Das obere Bein ist gestreckt mit dem Fuß am Boden. Wir versuchen, die Hüfte am höchsten Punkt zu halten und führen das obere Bein dabei gestreckt zur Decke, heben und senken es langsam. Der Rumpf bleibt stabil. kaba

