Hier gibt’s kein Fallobst

Loblied von Taafel

Doch das Angriffsdilemma hielt auch nach dem Seitenwechsel an. Abwehrspezialist Klimovetz gelang gar ein Kontertreffer in den HG-Kasten, der zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers leerstand (8:15). Marko Kikillus ließ noch einen seiner insgesamt zehn Treffer von Rechtsaußen folgen, bevor in Lino Messerschmidt wieder einer mit den heimischen Farben für Anerkennung sorgte (9:16/37.). Doch in dieser Begegnung war nicht mehr viel zu retten (17:25/54.).

Löhr stellte die These in den Raum, sein Team trete vor dem Hintergrund des bislang Erreichten vielleicht zu selbstzufrieden auf, nicht jeder gebe 100-prozentig Gas. Dies müsse sich schleunigst ändern, um nicht weiter abzurutschen. „In dieser Liga gibt es kein Fallobst. Ich erwarte von jedem, dass er sich bis zum Ende voll reinhängt. Denn wenn jeder sich ein, zwei Fehler zugesteht, ist das in der Summe zu viel“, so Trainer Löhr.

Umso positiver die Reaktion von Pforzheims Florian Taafel, der nach dem Spiel ein kleines Loblied auf die HG – in Anbetracht ihrer bescheidenen Möglichkeiten – sang und eine Lanze für Spieler von Oftersheim/Schwetzingen brach. „Ihr liefert in diesem Umfeld einen überragenden Job ab“, sagte er. Seiner eigenen Mannschaft hingegen bescheinigte er, den starken Rückraum der HG gut in den Griff bekommen zu haben: „Das hat mit einem bärenstarken Sebastian Ullrich im Tor dahinter sehr gut geklappt.“

HG: Gabel, Unser; Messerschmidt (1), Jansen (3), Rudolf (4), Förch (5), Gartner (1), Zipf, L. Sauer (2), Krämer (2), A. Sauer, Fendrich (1), Körner, Hideg (5).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.03.2018