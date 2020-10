„Hier hat einfach das Gesamtpaket gepasst“

Zu Hause ist es doch am schönsten. Das dachte sich auch Alexander Esswein, nachdem er als gebürtiger Wormser nach den namhaften Profistationen 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg, Hertha BSC und VfB Stuttgart wieder in den Südwesten zurückkehrte. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler war zuletzt vertragslos und unterschrieb nach dem Ende der Wechselfrist einen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen.

Dort feierte er am vergangenen Samstag gleich sein Debüt, konnte die 0:3-Pleite im nordbadischen Derby gegen den Karlsruher SC als Joker aber nicht verhindern. Nun winkt ihm im Duell am Sonntag gegen den SC Paderborn das Startelf-Debüt, denn Julius Biada fällt mit einer muskulären Verletzung aus.

Das würde bedeuten, dass der 30-Jährige hinter den Spitzen zum Einsatz käme. „Ich kann über Stürmer, die beiden Außenpositionen oder hinter der Spitze alle Positionen spielen. Letztendlich muss es der Trainer entscheiden, wo er mich hinstellt“, hat Esswein keine Wünsche.

Einzeln trainiert

Um nach seinem auslaufenden Vertrag in der Hauptstadt gleich wieder eine Option sein zu können, musste Esswein sich eine Zeit lang quälen. Er trainierte jeden zweiten Tag mit einem Einzeltrainer über zweieinhalb Stunden. „Ich bin auf einem guten Niveau und sehe mich gut aufgestellt. Natürlich haben mir die Abläufe des Mannschaftstrainings gefehlt, aber ich habe gepusht und bin bereit“, sagt er.

Auch die Eingliederung stellte keine allzu großen Probleme dar. Zumal er beispielsweise Diego Contento oder Tim Kister noch aus der Vergangenheit kannte. „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, hatte herausragende Gespräche mit dem Trainer und habe eine gewillte Mannschaft mit tollen Charakteren kennengelernt. Ich denke, hier ist einiges möglich“, versprüht Esswein Optimismus.

Er wohnt in Frankenthal

Heimisch ist Esswein übrigens in Frankenthal. Dort hat er schon vor Jahren eine Wohnung gekauft. Auch die Schwiegereltern leben nicht weit entfernt, so dass er sich direkt wieder heimisch fühlte – ein Grund, weshalb sich der 13-malige U-21-Nationalspieler für den SVS entschieden hat. „Das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Die Gespräche haben schon gegen Ende der vergangenen Saison begonnen und am Ende ist mir die Entscheidung sehr leichtgefallen.“

Dennoch verpasste Esswein die gesamte Vorbereitung, weil sich beide Parteien erst spät einigten. Coach Uwe Koschinat erklärt die Hintergründe: „Alexander hatte noch lange die Hoffnung, doch noch in der Bundesliga unterzukommen. Dann hat aber das reizvolle Angebot gefehlt und dadurch blieben wir im Spiel. Wir konnten den Spieler davon überzeugen, dass er uns helfen kann. Er konnte sich mit unseren Zielen identifizieren und am Ende haben wir in gedanklicher und sportlicher Sicht einen gemeinsamen Nenner gefunden.“

Hinzu kam aber sicher auch, dass Mario Engels die Schwarz-Weißen überraschend verließ. Da der Kader mit 29 Spielern ohnehin schon sehr groß war, reagierte man erst spät auf den Abgang. Mit Blick auf die Position kann man Esswein durchaus als 1:1-Ersatz bezeichnen, wobei die Vita für den Drittliga-Spieler des Jahres von 2010/11 spricht, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg sogar deutscher Meister wurde. Unter Kulttrainer Felix Magath kam er in vier Partien auf 78 Spielminuten.

Medaille beim U17-WM geholt

Esswein feierte aber auch Erfolge auf internationaler Bühne. Gemeinsam mit Nationaltorwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt, Weltstar Toni Kroos von Real Madrid und Sebastian Rudy von der TSG 1899 Hoffenheim wurde er bei der U 17-Weltmeisterschaft 2007 in Südkorea Dritter. An diese Erfolge würde er gerne anknüpfen.

Der erste Schritt soll am Sonntag erfolgen, wenn der SVS daheim die Ostwestfalen empfängt (Spielbeginn: 13.30 Uhr). Und bekanntlich fühlt sich Esswein zu Hause ja sowieso am wohlsten.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020