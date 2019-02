Hier jubeln die deutschen Meisterinnen aus Plankstadt

Arifa Brendel (im Bild hinten v. l.), Sirikit Bühler, Steffi Blach, Petra Deininger, Yvonne Schränkler, Silvija Crncic, Sabrina Amtsberg (v. v. l.), Jessica Foos und Luisa Ebert haben am Sonntagabend allen Grund zum Jubeln: Die Kegelerinnen der SG BW/GH Plankstadt haben vorzeitig den vierten deutschen Meistertitel in Folge errungen. Nach einer ungewohnt spannenden Bundesliga-Partie siegten die Gastgeberinnen vor toller Kulisse 2940:2857 gegen die KF Obernburg. „Es ist ein Gänsehautmoment“, war Luisa Ebert überglücklich. Sie war die Tagesbeste und wandelte den Rückstand nach dem Startpaar in eine Führung um. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Für Plankstadt punkteten: Schränkler 471, Crncic 460, Ebert 523, Blach 475, Bühler 499, Amtsberg 512. / mra

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.02.2019