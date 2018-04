„Hier steht der Spaß im Vordergrund“

Anzeige

Mit einem Schmunzeln erinnerte sich Stefan Trotter an die Freud’sche Fehlleistung von Mannschaftsführer Uli Steinle, der anlässlich der Meisterschaft in der Bezirksliga vor einem Jahr auf der Homepage des TTC Hockenheim versehentlich vom Titelgewinn in der Verbandsklasse geschrieben hatte. Diese (unbeabsichtigte) Prophezeihung hat sich nun erfüllt. Mit einem grandiosen Durchmarsch haben die Hockenheimer binnen zwei Jahren den Sprung von der Bezirks- in die Verbandsliga geschafft. Nicht nur bei Stefan Trotter ist die Freude riesengroß. Der frühere Ketscher nennt im Interview die Gründe für den Triumph und blickt in die Zukunft.

Herr Trotter, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der Verbandsklasse Nord. Wie groß ist die Erleichterung nach dem spannenden Zweikampf mit dem TTV Heidelberg?

Stefan Trotter: Die Erleichterung ist groß. Wir haben eine super Runde gespielt, aber in den letzten Spielen nicht mehr so geglänzt. Es ist gut, dass die Saison jetzt vorbei ist und wir nicht noch in die Relegation müssen.