Hinter Erwartungen zurück

Nach dem Abstieg aus der Fußballbundesliga ist Hannover 96 mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit gestartet. Mirko Slomka, der erst im Juli übernommen hatte, sollte die Niedersachsen wieder ins Oberhaus führen. Der Coach stand bereits zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie und hatte Hannover damals in die Europa League geführt.

In seiner zweiten Amtszeit konnte Slomka jedoch nicht an diese Zeit anknüpfen. Schon Ende September häuften sich die kritischen Stimmen, als die 96er mit 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg unterlagen. Zwei Monate später war dann nach nur drei Siegen aus zwölf Spielen sowie dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal endgültig Schluss. Letztendlich wurde Slomka die eklatante Heimschwäche zum Verhängnis. Unter ihm konnte Hannover zuletzt kein Spiel in der HDI-Arena gewinnen.

Unter Interimstrainer Asif Saric lief es nur unwesentlich besser. Erst mit der Verpflichtung von Kenan Kocak stabilisierten sich die Hannoveraner – zumindest in sportlicher Hinsicht. Hinter den Kulissen knirschte es weiter: Ende Februar wurde Sportdirektor Jan Schlaudraff von seinen Aufgaben entbunden.

Das ist aber keine Baustelle, um die sich Kocak kümmern muss. Der Coach wurde geholt, um Punkte einzufahren und nach der bislang mäßigen Saison geht der Blick immer noch nach unten, bestätigt der 39-Jährige: „Es geht ums Überleben. Wir brauchen jeden Punkt.“

Die Verantwortlichen sind von Kocaks Arbeit überzeugt, statteten den gebürtigen Türken Mitte April mit einem Vertrag bis 2023 aus. Geschäftsführer Martin Kind sagte: „Mir geht es um Vertrauen und Kontinuität für die nächsten Jahre, deshalb haben wir auch beim Cheftrainer mit einem Dreijahresvertrag die Voraussetzungen dafür geschaffen.“ Und die Voraussetzungen für Bundesligafußball sind in Hannover ohnehin gegeben. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020