Historischer Kantersieg

Ein Schützenfest, eine starke Nachwuchsarbeit und der Kampf um den Klassenerhalt – die Nachrichten auf den Seiten des Lokalsports vom 26. Mai 2015 und 2010 hatten es in sich. Wir rufen die Erinnerungen in der Rubrik „Blick ins Archiv“ noch einmal in Erinnerung.

26. Mai 2015: Der 1. FC Kaiserslautern hat den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Die Folge: Auf dem Betzenberg planen die Verantwortlichen einen Neuaufbau. Allerdings wird der FCK nie mehr an seine glorreichen Zeiten anknüpfen. Der Tiefpunkt war der Abstieg nach der Saison 2017/2018 aus der 2. Bundesliga.

Historisch war indes der 10:1-Erfolg der Spvgg 06 Ketsch II und der FV 08 Hockenheim dreht sein Spiel und träumt vom Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga. Außerdem wechselt Peniel Mlapa zur TSG 1899 Hoffenheim und die Rhein-Neckar Löwen sind an Zarko Sesum interessiert. Er wird später verpflichtet und trägt das Trikot zwischen 2010 und 2014.

26. Mai 2010: Die gute Nachwuchsarbeit bei den Sportkeglern des KV Neulußheim zahlt sich aus: Bei den deutschen Meisterschaften belegte die weibliche U 18 den dritten Platz bei den Titelkämpfen in Ludwigshafen. Zum Team von Trainerin Manuela Stojakowitsch gehören Sarah Köhler, Sabrina Kempf, Patricia Willnauer, Samantha Morawitz und Larissa Schwegler.

Im Handball setzt sich die HSG Lußheim in der ersten Pokalrunde gegen die TBG Reilingen II durch und die Fußball-Frauen der SG Oftersheim belegen bei der dritten Auflage des eigenen Ladies-Cups den siebten Platz. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020