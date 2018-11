Hochkaräter im Anflug?

Nach der ersten Saisonhälfte steht der FC Badenia Hirschacker auf Rang drei in der Fußball-Kreisklasse B und hat Tuchfühlung zu den beiden begehrten Plätzen, die das Träumen von der A-Klasse erlauben. „Wir sind ganz zufrieden, bis auf ein paar Spiele, die wir selbst in den Sand gesetzt haben“, spielt Badenia-Trainer Dennis Hardung insbesondere auf das Spiel gegen den Staffelprimus Reilingen II an, den man beim Stande von 3:1 in der 88. Minute vor der einzigen Saisonniederlage hatte, sich dann aber noch zwei Tore einfing.

Nach den letzten Jahren, in denen man mit großen Ambitionen gestartet und das Aufstiegsziel offensiv ausgerufen hatte, ging man im Sommer etwas kleinlaut in das Saisongeschehen. Es ginge vornehmlich darum, das Jubiläumsjahr zu genießen – der FC Badenia feiert 2019 seinen 60. Geburtstag. „Insgeheim ist der Anspruch schon da, im Jubiläumsjahr den Aufstieg als Krönung zu feiern“, gibt Hardung dennoch zu.

Von Spiel zu Spiel denken

Und so wird am Eiskellerweg weiterhin nur von Spiel zu Spiel gedacht. Nach dem 1:0 gegen die SG Oftersheim II am Sonntag heißt demnach die nächste und gleichzeitig letzte Aufgabe des Jahres TSG Rheinau II. „Dieses Spiel müssen wir mit drei Punkten gestalten, insbesondere da der Winter in den letzten Jahren immer ein Knackpunkt bei uns war“, sagt Hardung. Im Vorjahr verspielte man in der zweiten Saisonhälfte eine gute Ausgangsposition für Rang zwei.

Auf Hardungs Notizblock haben sich derweil bereits zwei Spieler eingefunden, die den FC Badenia verstärken sollen. Wenn nicht zur Winterpause, dann spätestens zur neuen Saison. „Das sind Hochkaräter“, hütet Hardung die Namen allerdings noch wie ein Geheimnis. wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018