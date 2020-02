Hochkonzentriert zum Kantersieg

Zum Spiel der Handball-Verbandsliga beim HSV Hockenheim trat die Drittliga-Reserve der TGS Pforzheim an, deren Ankunft sich verkehrsbedingt verspätete. Die TGS hatte in der Vorwoche noch Tabellenführer Eppelheim bezwungen, entsprechend vorgewarnt war man auf HSV-Seite und ging von Beginn an hochkonzentriert zu Werke.

Nach dem einzigen Gleichstand der Begegnung (1:1, 3. Minute) übernahmen die Hausherren das Kommando, standen in der Abwehr kompakt und konnten die Ballgewinne meist durch schnelle Gegenstöße in eigene Torerfolge ummünzen. So war nach einer Viertelstunde – Willi Fink hatte gerade einen Strafwurf zum Stand von 11:3 verwandelt – die Partie eigentlich entschieden.

Als der HSV weitere vier Treffer bei nur einem Gegentor nachlegte, nutzte Trainer Admir Kalabic die Gelegenheit und schonte seine Leistungsträger, auch weil Geburtstagskind Alexander Leibnitz und Rouven Hoffmann unter der Woche krankheitsbedingt nur sporadisch trainieren konnten. Doch auch durch diese Umstellungen im HSV-Team kam es nicht zu einem Bruch im Spielfluss, die Führung wurde bis zur Pause kontinuierlich ausgebaut (20:9, 30.).

Nach Wiederanpfiff änderte sich wenig. In der Defensive wurde zwar nicht mehr mit der letzten Konsequenz agiert, aber im Angriff fand man immer wieder die Lücken in der Gäste-Abwehr und Tim Anschütz, an diesem Abend erfolgreichster HSV-Akteur, brachte seine Farben in der 43. Minute erstmals mit 15 Toren in Führung (29:14).

Auch die Youngster Jonas Hideg, Janis Kraut, Jonas Powik und Aljoscha Halilovic nutzen ihre Chance, bekamen viele Spielanteile und am Ende konnte sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste eintragen.

„Das war heute zwar ein wichtiger Sieg nach dem Remis von letzter Woche, aber es war ganz sicher kein Gradmesser. In den nächsten Wochen erwarten uns deutlich schwerere Aufgaben“, so Trainer Kalabic nach dem Spiel.

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (4) Kalabic (5), Ziegler (1), Anschütz (7), Kraut (3), Gubernatis (3), Powik (2), Hideg (2), Fink (4/1), Leibnitz (1), Halilovic (1), Schinke (5). sk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020