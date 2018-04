Anzeige

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams. Bis zum erstennennenswerten Schuss dauerte es 20 Minuten, doch der Schuss von M. Maier ging über das Tor. Keine drei Minuten später gab es eine gute Möglichkeit für die Gastgeber, als J. Maier einen Kopfball aus acht Metern knapp über das Tor setze. Auch Hemsbach besaß eine gute Möglichkeit, als der Hemsbacher Angreifer zum Kopfball kam, aber den Ball genau in die Hände von Schlussmann Knebel köpfte. In der 26. Minute setzte sich Büchner über außen gut durch und seine Hereingabe konnte Walz zum 1:0 verwerten. Paar minuten später ein guter Schuss von Yarimbiyik, doch Knebel konnte den Schuss abwehren.

In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste innerhalb von zwei Minuten das Spiel: Der Ausgleich fiel nach einer Freistoßvariante durch Korbi (67.). Hassanzadeh hatte freigespielt dann keine Probleme, den Ball im Tor unterzubringen zum 1:2 (69.) unterzubringen. Die Entscheidung besorgte Anhölcher durch einen verwandelten Elfmeter zum 3:1 (73.). Hockenheim kam durch Beyaz nochmal auf 2:3 heran (79.). hd

Neulußheim – Reilingen 3:6 (1:3)

In der Partie gelang Patrick Rittmaier ein Hattrick (56., 74. und 78.) in Hälfte zwei, der nur durch das Tor des Oberliga-erfahrenen Marvin Pelzl zum 3:4 (72.) unterbrochen wurde. Marco Hoffmann hatte das 0:1 (10.) vorgelegt, ehe Daniel Schuppel auf 1:2 (41.) und erneut Hoffmann auf 1:3 (43.) stellten. Benjamin Marx steuerte für den SON Treffer in der 32. und 47. Minute bei.

