Anzeige

Vier Spieltage vor Saisonende in der 2. Bundesliga der Sportkeglerinnen hat die SG DKC/KSC 81 Hockenheim die besten Aussichten auf den zweiten Platz, um die Aufstiegsrelegation zu bestreiten. Der Titel ist wohl nicht mehr zu erreichen, denn derzeit sieht es nicht danach aus, dass sich Spitzenreiter Viernheim/Hemsbach noch zwei Niederlagen erlaubt, auch wenn er am 18. März in Hockenheim antreten muss.

Die Keglerinnen aus der Rennstadt haben zwei Zähler Vorsprung vor einem punktgleichen Trio aus Ettlingen, Altlußheim und Unterlenningen. Das Heimspiel gegen Goldene 7 Spaichingen (Sonntag, 15 Uhr, Fortuna Center) sollte zwei sichere Punkte bringen. Insgeheim denken die SG-Spielerinnen an eine Verbesserung des Heimrekordes. „Der muss ja nicht zwingend bei 2878 Kegeln stehen bleiben“, meinte Birgit Kaschta vielsagend. Die Mannschaft ist derzeit bestens drauf, insofern herrscht große Zuversicht. Trotzdem wird Spaichingen ernst genommen, auch wenn das Team aus Südbaden nur Achter ist.

Ettlingen auswärts schwach

Auch der DKC 79 Altlußheim hat den Kampf um Platz zwei noch nicht aufgegeben. Dem Verfolgerduell gegen Vollkugel Ettlingen (Sonntag, 14 Uhr, Kegelbahn am Sportplatzweg) kommt daher vorentscheidende Bedeutung zu. Ettlingen ist auswärts deutlich schwächer als auf Heimbahnen und hat noch nie in Altlußheim gewonnen. Wenn die DKC-Frauen ihre Normalform abrufen, kann dies bereits zum Sieg reichen.