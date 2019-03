Hockenheim hat’s in der Hand

Der TTC Hockenheim II verpasste bei der Ladenburger SV die Gelegenheit, sich in der Tischtennis-Bezirksliga vom TSV Amicitia Viernheim II abzusetzen und den Abstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte zu vergrößern. Die Gastgeber haben nach dem 9:4-Erfolg über die Rennstädter nun ebenfalls eine minimale Chance, den Relegationsplatz noch zu erreichen.

Die mit Ersatz angetretenen Hockenheimer hätten nach dem 9:4 der Gastgeber über Ketsch in der Vorwoche eigentlich gewarnt seien müssen, dass Ladenburg sich nicht als leicht zu bezwingender Gegner präsentieren wird. Im Doppel ging der TTC 2:1 in Führung. Geier/Steinle und Hamleh/Wolff punkteten in hart umkämpften Fünf-Satz-Spielen. Im Einzel zeigte sich aber nur Hockenheims vorderes Paarkreuz auf Augenhöhe. Alexander Drobny und Nils Pokrandt holten jeweils einen Punkt gegen Daniel Gropp, verloren aber beide knapp in fünf Sätzen gegen Ladenburgs Nummer eins Moritz Schneider. Jochen Hamleh nutzte im mittleren Paarkreuz ein 2:1 gegen Oliver Schlotawa nicht zum Sieg, Ulli Steinle reichte im unteren Paarkreuz sogar ein 2:0 gegen Ove Wilhelm nicht, so dass Ladenburg auf 7:3 enteilte. Hockenheim hat es am nächsten Spieltag in der Hand, den Klassenerhalt mit einem Sieg über Viernheim zu schaffen.

Der TTC Reilingen kehrt in die Bezirksliga zurück. Einen Spieltag vor Saisonschluss sicherten sich Mark Prim, Manuel Vögele, Daniel Knauf, Adrian Sowa, Jürgen Kief und Dennis Pulver mit einem 9:0 über den TV Brühl souverän die Meisterschaft der Bezirksklasse. In der erwartet einseitigen Partie war Brühl bereits im Doppel heillos überfordert (alle 3:0). Im Einzel spielten die Reilinger ihre individuelle spielerische Klasse aus und ließen nur drei Satzgewinne des TVB durch René Kalous und Marc Jeutter zu. Jeutter hatte Adrian Sowa an den Rand einer Niederlage gebracht und den Gegenpunkt der Brühler nur ganz knapp verpasst. Obwohl der Spielplan am letzten Spieltag noch das Spitzenspiel zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten Waldhilsbach vorsieht, ist dieses kaum noch relevant. Waldhilsbach benötigt aber einen Sieg, um den Relegationsplatz zu sichern.

Hoffnung auf Relegationsplatz

Im Abstiegskampf ist ebenfalls noch die Frage offen, wer dritter Absteiger neben Brühl und Oftersheim wird und wer die Chance erhält, über die Relegation diesen zu vermeiden. Hockenheim III hatte gegen den TTC Hirschhorn die Gelegenheit, mit einem Sieg mit dem Gegner gleichzuziehen und mit weiteren Siegen über Plankstadt und Brühl den Klassenverbleib aus eigener Kraft zu sichern. Trotz guter Möglichkeiten stand es am Schluss 8:8.

Im Doppel gingen die Rennstädter durch Potthast/Adameit und Wolff/Becker 2:1 in Führung. Bernd Potthast, Felix Eustachi und Sebastian Schneider bauten diese auf 5:2 aus. Hirschhorns hinteres Paarkreuz brachte die Gäste aber wieder auf 4:5 heran. Bernd Potthast erhöhte mit seinem zweiten Sieg auf 6:4. Ralph Adameit verpasste bei seiner knappen 9:11-Niederlage im fünften Satz das 7:4. Nach Bastian Wolffs Ausgleich hatte es Jens Becker in der Hand, sein Team mit 8:7 wieder in Vorteil zu bringen. Jeweils ein vergebener Matchball im dritten und vierten Satz verhinderte dies. Mit dem Doppelsieg von Eustachi/Schneider haben die Gastgeber zumindest noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Relegationsplatz behalten. mbu

