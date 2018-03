Hockenheim helfen nur noch Siege

Anzeige

Im Kampf um den Relegationsplatz zwei helfen der SG DKC/KSC 81 Hockenheim an den letzten drei Spieltagen nur noch Siege. Morgen um 13.30 Uhr geht es zum Post SV Ludwigshafen, an den die Hockenheimerinnen keine guten Erinnerungen haben.

Im Vorjahr gab es dort mit nur 2732 Kegeln eine Niederlage. „Nach dem Spaziergang letzte Woche gegen Spaichingen muss nun wieder der volle Kampfgeist ausgepackt werden“, fordert Birgit Kaschta von ihrer Mannschaft, die „angriffslustig ins Spiel gehen wird.“ Das Restprogramm gegen Tabellenführer Viernheim/Hemsbach am 11. März und zum Saisonfinale am 18. März in Unterlenningen muss „sitzen“. Die Mannschaft ist gut aufgestellt, noch ist offen, ob sie ein weiteres Mal auf Martina Lehr verzichten muss. Ludwigshafen hat in dieser Saison nicht so gute Heimleistungen gezeigt und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Team dürfte alles für den Klassenerhalt geben.

Bahnen unbekannt

Es wird Neuland für den DSKC Eppelheim II sein, wenn er morgen um 14.30 Uhr beim TV Unterlenningen in Bühl antritt. „Die Bahnen sind uns unbekannt und da dort noch keine Mannschaft überzeugen konnte, stellen wir uns auf schwierige Bahnen ein“, sagte Anja Klos. Nur Viernheim/Hemsbach konnten die Marke von 2500 Kegeln knacken, erst ein Heimspiel hat Unterlenningen verloren. „Wir werden einfach schauen müssen, wie wir zurechtkommen“, sagte Klos und greift dann ganz tief ins Phrasenschwein. „Wenn jede Spielerin einen Kegel mehr spielt als die Gegnerin, ist das Spiel gewonnen.“