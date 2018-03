Anzeige

Weiterhin auf Aufstiegskurs ist der TTC Hockenheim in der Männer-Verbandsklasse Nord nach einem 9:4 beim FC Lohrbach. Es war der elfte Sieg im 13. Saisonspiel. Nach einer 2:1-Führung in den Doppeln hieß es im oberen und unteren Paarkreuz jeweils 1:1. Die Lohrbacher Nummer eins Markus Schmitt bestätigte, dass er nach TTR-Punkten aktuell der stärkste Spieler der Liga ist und bezwang Stefan Trotter und den in der Rückrunde bis dahin noch ungeschlagenen Daniel Dörsam in sehenswerten Spielen jeweils 3:1. Die beiden Hockenheimer bezwangen aber mit starken Leistungen den gefährlichen Abwehrspieler Jannik Frey 3:0. Dörsam revanchierte sich für seine knappe Vorrundenniederlage, Trotter spielte drei Sätze konsequent und konzentriert durch.

In der Mitte trafen Daniel Eberwein und Dominic Simon auf Paul Zeus und den für den fehlenden Daugerdas hochgerutschten Jonas Semar. Eberwein spielte souverän und punktete zweimal ohne Satzverlust. Simon fand im ersten Einzel noch nicht seinen Rhythmus, allerdings spielte sein Gegner Zeus auch stark und hatte bei seinen harten Angriffsbällen eine hohe Trefferquote. Im zweiten Einzel zeigte sich Simon stärker und bezwang Semar mit gutem Topspinspiel mit 3:1.

Münch zeigt solide Leistung

Im hinteren Paarkreuz siegte Münch mit einer soliden Leistung gegen Ersatzmann Pal Bodnar und bleibt in der Rückrunde ohne Einzelniederlage. Drobny schaffte es, das Einzel gegen Anton Pavlic in seiner unnachahmlichen Art nach einem 1:2-Satzrückstand zu drehen (3:2/11:4). „Die Mannschaftsleistung war insgesamt absolut stabil“, meinte Stefan Trotter und freute sich über die Spielpause bis 10. März.

Der TTC Ketsch II setzte sich mit 9:5 beim TTV Mühlhausen II durch. Um 0.30 Uhr verwandelte Nadim Razvi den Matchball zum 3:2 (11:4) gegen Timo Hees. In der packenden Partie wurden sieben Spiele erst im fünften Satz entschieden, fünf davon gingen an Ketsch. Sandro Siegmund gewann im oberen Paarkreuz beide Einzel gegen Felix Ackermann und Frank Albrecht. Roman Nagurski und Lukas Romberg drehte gegen Frank Jentsch 0:2-Rückstände noch in ein 3:2 um. Als Ersatzspieler kam neben Razvi auch der vor einigen Jahren nach Korea ausgewanderte Daniel Schmutz zum Einsatz und gewann im Doppel mit Nagurski. mra

