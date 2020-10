Hockenheim schockt den Spitzenreiter

Von Michael Rappe

Nicht nur draußen lachte die Sonne, auch im VfL-Clubhaus von Hockenheim gab es strahlende Gesichter. Die SG DKC/81 Hockenheim landete gegen den Tabellenführer Alt Heidelberg einen in der Höhe unerwarteten 2682:2549-Erfolg. Entsprechend groß war die Freude.

Das Startpaar mit Manuela Hauser und Birgit Kaschta tat sich schwer, doch auch Laura Emmerich und Alina Weber auf Seiten Heidelbergs zeigten nicht viel.

Das Mittelpaar mit Sarah Kraus-Kordesch und Lara Hauser ging mit 17 Kegeln Rückstand auf die Bahnen und drehte diesen in einen klaren Vorsprung um. Kraus Kordesch zauberte 456, Lara Hauser 455 Kegel auf die Bahn. Auffällig war dabei die klare Überlegenheit im Abräumen. Bei den Gästen zeigte die erfahrene Martina Raab (396) ungewohnte Schwächen.

Bei Hockenheim erwartete man im Schlussduo speziell von Alexandra Werchner noch viel Gegenwehr, doch diese blieb aus. Rebecca Becker und Martina Lamade waren klar besser und fuhren einen sicheren Heimsieg ein, der Hockenheim sogar auf Platz drei brachte. Es ist lange her, dass die Rennstädterinnen in der Tabelle so weit oben standen. Der VfL wird mehr und mehr zu einer richtigen Heimbahn. „Wir haben den Tabellenführer geschlagen und eine deutlich bessere Abräumleistung gezeigt“, freute sich Betreuer Andreas Lamade und schaut erwartungsvoll auf die nächsten Spiele.

SG Hockenheim: M. Hauser 420, Kaschta 418, Kraus-Kordesch 456, L. Hauser 455, Becker 444, Lamade 489.

Eppelheim mit desaströser Pleite

Es wurde nichts mit dem erhofften Auswärtssieg des DSKC Eppelheim, der seine schwachen Auftritte auf fremden Bahnen auch bei der KG Heltersberg nahtlos fortsetzte. Mit 2552:2801 gab es eine desaströse Niederlage beim bisherigen Tabellenletzten. Hauptgrund dafür war das Abräumen, wo die Gäste fast 250 Kegel weniger erzielten (772:955). Von Beginn an lief es bei Eppelheim nicht. Natascha Harlacher musste mit nur 192 Kegeln ausgewechselt werden, aber auch Ersatzspielerin Monika Hafen überzeugte nicht. Das Duo leistete sich 13 Fehler und kam nur auf 378 Kegel. Justine Waldherr erreichte zwar solide 434 Kegel, doch der Rückstand nach dem Startpaar betrug deutliche 103 Kegel.

Auch Malina Hassert und Mannschaftsführerin Nicole Müller-Stapf konnten den hohen Rückstand nicht aufholen und mussten sogar weitere 44 Zähler abgeben. Genauso lief es im Schlusspaar, wo die starke Natalie Hafen das Pech hatte, auf eine furios auftrumpfende Miriam Schulte zu treffen, die fehlerfreie 202 Kegel abräumte und die Tagesbestleistung von 524 Kegeln schaffte. „Heute war von Anfang an der Wurm drin, wir haben unser eigentliches Können nicht unter Beweis gestellt und zu viele Fehler gemacht“, sagte Nicole Müller-Stapf.

DSKC Eppelheim: Harlacher/Hafen 192+186=378, Waldherr 434,Hassert 433, Müller-Stapf 420, Loy 420, Hafen 467.

