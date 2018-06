Anzeige

Kopfballtreffer nicht gegeben

Danach hatten die Hockenheimer in doppelter Unterzahl selbstredend keine Chance mehr. Der eingewechselte Yannic Rothenhäuser schloss für Laudenbach einen Angriff über die rechte Seite im Fallen zum 4:0 ab (73.). Und auch danach hätten die Bergsträßer das Resultat nach Chancen von Marc Kungl (79.) und Arben Muaremi (87.) noch nach oben schrauben können. Knackpunkt der Partie war jedoch die 53.Spielminute, als Hockenheims Valentin Folz beim Stand von 0:0 frei auf Laudenbachs Schlussmann Tim Baier zulief, aber zweiter Sieger blieb. Es hätte der Wendepunkt der Partie nach einer schwachen ersten Hälfte der Hockenheimer sein können. Im ersten Durchgang waren es hauptsächlich die Laudenbacher, die das Spiel prägten und dies auch in Torchancen durch Silas Samba (8.), Tobias Giudice (9.) und Kungl (23.) ausdrückten. Eitzers Kopfballtreffer in der 26. Minute versagte das Schiedsrichtergespann wegen Abseits zurecht die Anerkennung. Einzig Folz setzte durch einen Freistoß aus 22 Metern, der knapp über das Tor strich, ein Ausrufezeichen. Insgesamt war es aber zu wenig, der VfL Hockenheim in vielen Mannschaftsteilen dem starken SV Laudenbach unterlegen. Diesem reicht am Sonntag (14 Uhr) in Hockenheim ein Remis gegen den Polizei SV Mannheim zum Aufstieg.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.06.2018