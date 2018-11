Hockenheim will Herbstmeister werden

Ein Sieg zum Vorrundenfinale morgen um 13.30 Uhr beim PSV Ludwigshafen – dann hieße der Herbstmeister der 2. Bundesliga Süd SG DKC/KSC 81 Hockenheim. Gestärkt durch das hohe Ergebnis letzte Woche gegen Altlußheim geht Hockenheim mit Siegeswille und Kampfgeist in die Begegnung.

„Wir möchten eine ordentliche Auswärtsleistung zeigen und vor allem die Punkte entführen“, sagte die gegen Altlußheim überragende Birgit Kaschta. Ludwigshafen tut sich seit dem Weggang von Leistungsträgerin Arifa Brendel schwer. Bisher gelang nur ein Sieg mit einem einzigen Kegel gegen Vollkugel Ettlingen, so dass der Abstieg droht. Mit 2650 Kegeln erzielen die Pfälzerinnen daheim durchaus respektable Leistungen. Hockenheim präsentierte sich auswärts bisher noch nicht stark, das soll morgen anders werden.

Mit bereits drei Niederlagen ist Titelmitfavorit Ettlingen schon ganz schön gebeutelt worden. Morgen um 14 Uhr kommen sie nach Altlußheim. Beim DKC 79 war man von der hohen Niederlage in Hockenheim enttäuscht, diese soll mit einem Heimsieg wettgemacht werden. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, es sind alle Spielerinnen an Bord und die letzten Mannschaftsergebnisse auf den Heimbahnen sprechen für eine aufsteigende Form. Zudem konnte Ettlingen noch nie in Altlußheim gewinnen und ist auswärts überhaupt recht schwach. Doch die Altlußheimer Bahnen sind ergebnisträchtiger geworden und im Laufverhalten den Ettlinger Bahnen doch recht ähnlich, so darf man gespannt sein, wie Ettlingen damit zurechtkommt.

Immer wieder Ausfälle

Für die SG DKC/RW Neulußheim geht die Reise zum TV Unterlenningen, wo morgen um 14.30 Uhr die ersten Kugeln rollen werden. „Bei uns ist momentan etwas der Wurm drin – personell sind von Spiel zu Spiel leider immer Ausfälle zu verzeichnen, was die Mannschaft momentan stark durchrüttelt“, meinte Sportwartin Carmen Brossmann. Die Bahnen in Unterlenningen sind den Spielerinnen bereits aus der Verbandsliga bekannt. Ein Auswärtssieg ist daher das Ziel, zumal bisher nur beim DSKC Eppelheim II gewonnen werden konnte. „Wir gehen mit Optimismus ins Spiel und hoffen die Punkte mit nach Hause nehmen zu können“, so Brossmann. Die Bahnen gäben einiges her und „wenn wir von Beginn an unsere Leistungen abrufen können, ist mit Sicherheit mal wieder ein Auswärtssieg drin.“

Der DSKC Eppelheim II hat sich durch den Sieg gegen Ludwigshafen im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Bei der KG Heltersberg werden morgen ab 13 Uhr die Trauben hoch hängen, auch wenn der DSKC in der Saison 2014/15 dort schon einmal gewinnen konnte. Aktuell hat Heltersberg drei von vier Heimspielen für sich entschieden und spielt oben mit. Kim Herbold gibt sich vor der Partie optimistisch. „Die Bahnen sind uns nicht unbekannt, wir werden versuchen, die ersten Auswärtspunkte der Saison zu holen.“ mra

