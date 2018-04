Anzeige

Da die SG Oftersheim II und die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II womöglich in der Fußball-Kreisklasse B kein Aufstiegsrecht besitzen werden und der FC Badenia Hirschacker immer mehr an Boden verliert, steuert der VfL Hockenheim auf die Relegation zu.

SV Rohrhof II – VfL Hockenheim 2:5 (1:2)

Die Gastgeber starteten wie schon in den Vorwochen behäbig und gerieten gegen die mit letztem Aufgebot angetretenen Gäste durch Kevin Grassel (5.) und Valentin Folz (9.) früh in Rückstand. Rohrhof II schüttelte sich dann und begann, Fußball zu spielen, scheiterte aber zunächst an der Latte. Christopher Ries erzielte per Foulelfmeter den 1:2-Anschlusstreffer (23.). Zur zweiten Spielhälfte brannte Rohrhof II ein Feuerwerk ab, doch Ries und Alexander Rimmler vergaben Großchancen. Der VfL überstand die Phase schadlos und ging durch Folz per Foulelfmeter mit 3:1 in Front (77.). Zwei Minuten später ein toller Chip-Ball von Grassel auf Folz und der per Lupfer zum 1:4 (79.). Nach einer Ecke von Grassel spielte Nick Beck mit der Hacke und der Ball landete von Rohrhofs Dustin Franiak abgefälscht im SVR-Tor – 1:5 (85.). Den Schlusspunkt per Abstauber setzte Rimmler zum 2:5 (89.).

FV 08 Hockenheim II – SG Oftersheim II 3:0 (2:0)

In der 12. Minute stellte Denis Husic für sein Team die Weichen auf Sieg. Er erlief einen langen Ball über die Köpfe der SGO-Abwehr und netzte den Ball unhaltbar aus der Luft ins kurze Eck. Kurz darauf hätten die Hausherren erhöhen können, doch Emilio Luppo konnte aus kurzer Distanz nicht treffen. Auf der Gegenseite verfehlte Niclas Schwenninger mit einem Freistoß nur knapp das Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Vincenzo Strazzeri das 2:0, als er von Husic bedient wurde (44.). Direkt nach Wiederanpfiff gelang Julian Kehrer das 3:0, als er sich aus einer Abseitsposition den Ball erlief und an SGO-Keeper Francesco Rubino vorbeischob.