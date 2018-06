Anzeige

Die D1-Jugend des FV 08 Hockenheim ist Staffelmeister der Fußball-Kreisklasse 3. Durch einen hochverdienten Sieg am letzten Spieltag gegen die Spvgg Wallstadt ist der FV-08-Jahrgang 2006 punktgleich Erster.

Die Spieler der D1 haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und zeigten diese Saison sehr schönen Kombinationsfußball und tolles Passspiel. Herauszuheben sind außerdem die große mannschaftliche Geschlossenheit und Zweikampfstärke der Jugendmannschaft. Der Jahrgang 2006 wird durch die Trainer Aron Späth und Alexander Thangarajah betreut. In der nächsten Spielzeit wird die D1-Mannschaft – dann als älterer Jahrgang – in der Kreisliga antreten und versuchen möglichst weit vorne in der Tabelle zu landen.

Das Bild zeigt hinten v. l. Alexander Thangarajah, Jonas Lawitzke, Rutkay Altun, Mario Matanovic, Danyel Akubue, Max Lauer, Micha Tesfaye, Ward Nono und Aron Späth sowie vorne v. l. Riccardo Ingala, Felix Kopczynski, Burak Bayrakal, Cem Yildirim und Nicolas Thangarajah. Es fehlt Kerem Peker. zg/Bild: Filbert