Hockenheimer heimsen hohe Punktzahlen ein

Ein traumhaftes Ligawochenende liegt hinter den Turnerinnen der DJK Hockenheim. Sie konnten Erfolge in der Regio- und Bezirksklasse feiern.

Regioklasse

In die Regioklasse startete die zweite Mannschaft nach dem Aufstieg in der Vorwoche auch bedingt durch den Ausfall von vier Turnerinnen zunächst holprig. Im zweiten Wettkampf gegen den TSV Wieblingen und den TV Dielheim wollte das Team alles geben. Am Sprungtisch klappte nicht alles bestens, aber Helin Mutlu (12,25 Punkte), Nina Münch (11,55) und Greta Brennecke (10,95) sorgten für Platz zwei knapp hinter Wieblingen. Am Barren glänzte Nina Münch mit dem Gerätesieg (12,6), aber auch Greta Brennecke (12,20) und Maya Schenk (11,6) halfen mit, den Gerätesieg für die DJK zu holen.

„Ich weiß, dass ihr gut am Balken seid, wenn ihr euch voll konzentriert“, so Trainerin Karin Leiß. Die mit höchsten Schwierigkeiten gespickten Übungen und Wertungen von 13,05 Punkten für Helin Mutlu, 13 Punkte für Maya Schenk und 12,1 Punkte für Luise Fellhauer sorgten für einen weiteren Gerätesieg. Beim abschließenden Bodenturnen war Helin Mutlu wieder mit 12,75 Punkten die stärkste DJK’lerin vor Greta Brennecke (12,7) und Nina Münch (12,65). Am Ende war der Jubel groß, siegten die Hockenheimerinnen doch mit 147,4 Punkten vor Wieblingen (146,7) und Dielheim II (135,45). Beste Einzelturnerinnen seitens der DJK waren mit Platz vier Maya Schenk (48) sowie Greta Brennecke und Nina Münch (47,65) auf Platz fünf.

Bezirksklasse

Den ersten Vorrundenwettkampf der Bezirksklasse richtete die DJK Hockenheim zu Hause aus. Wenig bescheiden präsentierten sich die Turnerinnen dabei, denn neben der ausgezeichneten Gastgeberrolle holten sie sich mit großem Eifer auch den Tagessieg mit 153,05 Punkten vor dem TV Neckarau (148,05), dem TV Waldhof (147,4) und der SG Walldorf Astoria (144,6).

Mit guten Sprüngen starteten die DJKlerinnen am Sprungtisch, wo sich Lara Marquaß mit 13,05 Punkten den Gerätesieg sicherte, und auch Julia Beidinger und Fenja Göbel dafür sorgten, dass Hockenheim gleich ganz vorne stand. Mit hochwertigen Übungen ging es am Barren weiter, besonders Julia Beidinger (12,95 Punkte), Vivien Weixler (12,80) und Fenja Göbel (12) mit den Geräteplätzen eins, zwei und vier hielten die DJK in Front. „Nerven behalten und oben bleiben, dann ist alles drin“, animierte Trainerin Anna-Lena Nerz ihre Schützlinge. Trotz eines Absteigers von Julia Beidinger bekam sie noch die zweithöchste Wertung mit 12,85 Punkten, Lara Marquaß und Vivien Weixler sorgten für den weiteren Gerätesieg. Beim Bodenturnen zeigten die DJK-Asse ausdrucksstarke Übungen und sicherten sich mit dem vierten Gerätesieg auch den Gesamtsieg. ska

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019