Hockenheims erster Sieg

Nachruf

Er war einst der 10 000. Einwohner

Vor 86 Jahren war Ernst Renkert eine kleine Berühmtheit in Schwetzingen: Denn als er am 31. Januar 1933 zur Welt kam, war er exakt der 10 000. Einwohner der Spargelstadt. Nun ist Renkert in Bühl-Eisental verstorben, wo er seit ...