Hockenheims „Zweite“ jubelt

Zu Beginn hatte nur das Doppel Vögele/Prim und Daniel Knauf den Gastgebern Paroli geboten, Mark Prim war beim 10:12 im fünften Satz zumindest dicht dran. Die zweite Einzelrunde ging mit 5:1 an Reilingen, dabei unterlag nur Jürgen Kief mit 10:12 im fünften Satz. Diese unglücklich vergebene Chance auf einen Punktgewinn tut dem TTC doppelt weh, da der direkte Konkurrent TTV Heidelberg in Ketsch einen eminent wichtigen Punkt im Kampf um den Relegationsplatz holte.

Ketsch musste auf Nadim Razvi verzichten. Trotzdem gingen die Gastgeber 2:1 durch Strugies/Schütze und Kocher/Zimmer in Führung. Zwei knappe Fünf-Satz Siege im oberen Paarkreuz brachten die Gäste in eine komfortable Ausgangsposition, die sie nicht mehr abgaben. Nur Christoph Pietrek und Daniel Zimmer hielten Ketsch im Spiel. In der zweiten Einzelrunde punkteten Tim Schütze, Daniel Zimmer und Marc Vetter und ebneten nach der 8:6-Führung der Gäste zumindest die Möglichkeit, mit einem Sieg im Abschlussdoppel einen Punkt zu retten. Strugies/Schütze erledigten diese Aufgabe mit 3:0 souverän. Heidelberg kann mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Mühlhausen den entscheidenden Vorsprung gegenüber Reilingen herausspielen. Reilingen muss noch die Derbys gegen Tabellenführer Oftersheim und Ketsch bestreiten und dabei mindestens drei Punkte erreichen. Es bleibt bis zum allerletzten Spieltag spannend.

Cheyenne Lee Cielinski holte den Ehrenpunkt beim Gastspiel des TTC Ketsch III beim ungeschlagenen Tabellenführer der Damen-Bezirksklasse, Heidelberg-Neuenheim.

Tabellenführer TTC Hockenheim II setzte sich im Nachbarschaftsderby mit 9:5 bei der TSG Eintracht Plankstadt durch und sicherte sich zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft der Herren-Bezirksklasse. Zu Beginn setzten die hochmotivierten Gastgeber Hockenheim unter Druck. Drei knappe Fünf-Satz Siege hintereinander durch Schneider/Heckmann, Braunbart/Henschel und Markus Kolb zeigten den Gästen, dass die TSG um jeden Zentimeter kämpfen wird. Nils Pokrandts glatter Sieg gegen Thomas Schneider läutete die Wende für Hockenheim ein. Michael Weick hielt Plankstadt im Spiel. Thomas Schneider konnte Ulli Steinle nach Kolbs hauchdünner Vier-Satz-Niederlage gegen Pokrandt bezwingen. Danach war Plankstadts Widerstand gebrochen. Daniel Hartmann, Jochen Hamleh und Thomas Geier brachten den verdienten Meistertitel souverän nach Hause.

Der TTC Ketsch IV rückte mit einem 9:4 beim Tabellenletzten TTF Wiesloch auf den Relegationsplatz vor. Drei Doppelsiege brachten Ketsch schnell auf die Siegstraße. Im oberen Paarkreuz kamen Alexander Kocher und Fabian Roth nur zu einem Punkt. In der Mitte blieb Michael Ebert ungeschlagen, Marc Vetter und Tomas Wald holten die weiteren Punkte. Der TTC hat nur noch das Spiel gegen Oftersheim zum Punkten, Plankstadt hat insgesamt noch vier Möglichkeiten, um den Relegationsplatz doch noch zu erreichen. Für Spannung ist gesorgt. mbu

