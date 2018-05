Anzeige

Der stark spielende Fabian Feigenbutz legte in den Lauf von Makan, der seinen Fauxpas mit seinem Treffer zum 0:1 wiedergutmachte (69.). Schwetzingens Youngster Patrick Hocker wollte in nichts nachstehen und erhöhte mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern auf 0:2 (72.). Hocker krönte wenig später seine Leistung, als er einen Alleingang startete, dabei drei Gegenspieler einschließlich Torwart umkurvte und zum 0:3 einnetzte (76.). „Sicher hätten wir noch mehr für unser Torkonto tun müssen, denn es war ein Spiel auf ein Tor, in dem der Gegner nur mit zwei Freistößen aufwartete“, sagte Köpper. lof

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.05.2018