Doch es zeigte sich, dass in Wiesloch auch andere in der Lage sind, das nur mäßig verteidigte und gehütete HG-Tor zu treffen. Der Einsatz eines siebten Feldspielers, eine erst einfache, dann doppelte Manndeckung brachten keinen Hinweis auf eine Trendwende. Und nach dem 19:13 (36.) folgte dann der totale Einbruch (27:14/46.). In seiner zweiten Auszeit verlangte Fehrenbach dann wenigstens etwas Schadenbegrenzung, die wohl leidlich gelang, auch weil die TSG bereits in Feierlaune war.

Im Gegensatz zum HG-Coach, der restlos bedient war: „Trotz unser personell wieder besser besetzten Mannschaft im Vergleich zu den Vorspielen, waren wir zu keinem Zeitpunkt in der Lage, Wiesloch das Wasser reichen. Wir waren auf allen Positionen schlechter. Das vorher Besprochene wurde nicht umgesetzt. Im Endeffekt spiegelt das Ergebnis das Spiel nicht wider. Eine höhere Niederlage wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Dies ist nur nicht passiert weil ab der 40. Minute bei der TSG fleißig durchgewechselt wurde.“

HG: Berlinghof, Gärtner; Fendrich (5), Demel (2), Lux, Leibnitz (4), Fink (2), Kalabic, Lücke, Klink (1), Wiegand (4/3), Lahme (2), Gartner (5), Hahne (1). mj

