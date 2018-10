Hofbauer drischt Ball in die Maschen

Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim gewann gestern gegen den VfB St. Leon dank eines Treffers von Marcel Hofbauer (Bild) mit 2:1 (0:1). Lange Zeit hatte es nicht nach einem Sieg für Eppelheim ausgesehen, denn der VfB St. Leon zeigte in der ersten Hälfte die bessere Spielanlage, während Eppelheim sich immer wieder durch Fehler im Aufbauspiel selbst aus dem Spiel brachte.

So auch in der 24. Minute: Nach einem leichten Ballverlust schaltete St. Leon schnell um und Erik Willim vollendete den Konter zum 0:1. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe auf Eppelheimer Seite die erste Chance zu verbuchen war, aber Marcel Hofbauer scheiterte am St. Leoner Torwart.

Ausgleich durch Treiber

Auch in der zweiten Halbzeit lag die erste Möglichkeit aufseiten von St. Leon, aber Tobias Longos Schuss war zu schwach. Langsam kam Eppelheim über den Kampf besser ins Spiel. Nachdem Max Weiss in der 58. Minute noch am reaktionsschnellen Torwart gescheitert war, machte es Tobias Treiber zehn Minuten später besser, als er im Nachsetzen den Ausgleich erzielte. Vier Minuten später drehte Eppelheim das Spiel. Eine Hereingabe von Timo Staffeldt drosch Hofbauer zur Führung in die Maschen. In der restlichen Spielzeit hatten beide Teams noch Möglichkeiten zur Resultatsverbesserung, aber aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte war der Eppelheimer Sieg nicht unverdient.

Eppelheim: Machmeier; Huber (74. Bauer), Kieser (46. Neusser), Treiber, Hofbauer (89. Martin), Staffeldt, Weiss, Hillger, Grün (83. Skandik), Greulich, Marinkas. ms/Bild: Fischer

